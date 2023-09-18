ABD, düştükten sonra kaybolan F-35 uçağını bulmak için halktan yardım istedi - Son Dakika

ABD, düştükten sonra kaybolan F-35 uçağını bulmak için halktan yardım istedi

Son Güncelleme: 18.09.2023 11:07

Kuzey Amerika'da deniz piyadelerine ait bir F-35 uçağı, Kuzey Charleston bölgesinde uçuş yaparken arıza vererek düştü. Pilotun sağ kurtulduğu olayın ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Kayıp uçağı arama çalışmaları karadan ve havadan sürerken, yerel halktan da yardım istendi.

Kuzey Amerika'da pilotun sağ kurtulmasının ardından düşen deniz piyadelerine ait F-35 uçağı için arama başlatıldı. Pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğu uçağı bulmak için yetkililer halktan da destek istedi.

PİLOT PARAŞÜTLE ATLAYARAK KURTULDU

ABD Ordusu Sözcülerinden Binbaşı Melanie Salinas, yaptığı açıklamada, deniz piyadelerine ait bir F-35 uçağının, Güney Carolina eyaletine bağlı Kuzey Charleston bölgesinde uçuş yaptığı esnada arıza verdiğini bildirdi. Pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğunu aktaran Salinas, düşen F-35 uçağı için bölgede arama çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

YEREL HALKTN YARDIM İSTENDİ

Arama çalışmaları karadan ve havadan sürerken, yetkililer, yerel halktan da uçağın bulunması konusunda yardım istedi. Söz konusu F-35 uçağının, eğitim uçuşunda olduğu ve aynı eğitime katılan başka bir F-35'in güvenli şekilde Salinas'daki hava üssüne döndüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD, düştükten sonra kaybolan F-35 uçağını bulmak için halktan yardım istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, düştükten sonra kaybolan F-35 uçağını bulmak için halktan yardım istedi - Son Dakika
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