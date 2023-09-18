ABD, düştükten sonra kaybolan F-35 uçağını bulmak için halktan yardım istedi

Kuzey Amerika'da pilotun sağ kurtulmasının ardından düşen deniz piyadelerine ait F-35 uçağı için arama başlatıldı. Pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğu uçağı bulmak için yetkililer halktan da destek istedi.
ABD Ordusu Sözcülerinden Binbaşı Melanie Salinas, yaptığı açıklamada, deniz piyadelerine ait bir F-35 uçağının, Güney Carolina eyaletine bağlı Kuzey Charleston bölgesinde uçuş yaptığı esnada arıza verdiğini bildirdi. Pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğunu aktaran Salinas, düşen F-35 uçağı için bölgede arama çalışmalarının başlatıldığını belirtti.
Arama çalışmaları karadan ve havadan sürerken, yetkililer, yerel halktan da uçağın bulunması konusunda yardım istedi. Söz konusu F-35 uçağının, eğitim uçuşunda olduğu ve aynı eğitime katılan başka bir F-35'in güvenli şekilde Salinas'daki hava üssüne döndüğü kaydedildi.
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