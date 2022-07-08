ABD'de fazla su taşıyan bulutlar gökyüzünü tamamen yeşile döndürdü - Son Dakika
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ABD'de fazla su taşıyan bulutlar gökyüzünü tamamen yeşile döndürdü

08.07.2022 12:48

ABD'nin Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls'ta fırtınanın etkisi ile gökyüzü adeta yeşile döndü. Diğer taraftan yetkililer tarafından yapılan açıklamada yaşanan olayın bulutların fazla su taşıması nedeni ile gerçekleştiği ifade edildi.

ABD'nin Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls'ta 5 Temmuz'da derecho fırtınasının etkili olması ile gökyüzü yeşile döndü. Gökyüzünün rengi, bölge sakinlerini şaşkına uğratırken, görüntüler ve fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu.

NEDENİ BELLİ OLDU

Uzmanlar, gökyüzünün neden yeşile döndüğünün net olmadığını ancak, temel nedenin bulutların çok fazla su taşıması nedeniyle mavi ışık yayma eğiliminde olduğunu ve mavi ışığın gün batımından gelen kırmızı ve sarı ışıkla birleştiğinde gökyüzünün yeşile döndüğü üzerinde duruyor.

30 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada ise, derecho fırtınasının etkili olduğu Güney Dakota, Minnesota ve Iowa'da yaklaşık 30 bin kişinin saatlerce elektriksiz kaldığı aktarıldı. Açıklamada, söz konusu fırtınanın saatte 93 kilometre rüzgar hızına sahip olduğu ifade edildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya ABD'de fazla su taşıyan bulutlar gökyüzünü tamamen yeşile döndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de fazla su taşıyan bulutlar gökyüzünü tamamen yeşile döndürdü - Son Dakika
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