ABD'de Hava Gösterisinde 2 Uçağın Çarpışması Sonucu 2 Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika

ABD'de Hava Gösterisinde 2 Uçağın Çarpışması Sonucu 2 Pilot Hayatını Kaybetti

ABD\'de Hava Gösterisinde 2 Uçağın Çarpışması Sonucu 2 Pilot Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 18.09.2023 09:29

ABD'nin Nevada eyaletinde düzenlenen Reno Hava Yarışları etkinliğinde, kapanış gösterisi esnasında 2 uçağın havada çarpışması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Olayda yaralanan olmazken, yetkililer kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

ABD'nin Nevada eyaletinde düzenlenen bir hava gösterisinde 2 uçağın çarpışması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Nevada'nın Reno kentinde düzenlenen "Reno Hava Yarışları" etkinliği, kazaya sahne oldu.

Reno Hava Yarışı Birliğinden yapılan açıklamada, kapanış gösterisi esnasında 2 uçağın havada çarpıştığı bildirildi.

Açıklamada, çarpışma sonucu her iki uçağın pilotunun da yaşamını yitirdiği, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD'de Hava Gösterisinde 2 Uçağın Çarpışması Sonucu 2 Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Hava Gösterisinde 2 Uçağın Çarpışması Sonucu 2 Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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