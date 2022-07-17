Florida'da bulunan Boca Royale Golf & Country Club çevresinde yürüyüşe çıkan yaşlı bir kadın, ayağının kaymasının ardından nehre düştü. Timsahlarıyla ünlü nehirde pusuda bekleyen iki timsah, nehre düşen ve hızlı hareket edemeyen kadına saldırdı.
Timsahlar, yaşlı kadını saniyeler içerisinde parçaladı. Kadının ill başta su üzerinde kalmak için çalıştığı ancak bu konuda dahi başarılı olamadığı öğrenildi.
Sarasota İlçesi Şerif Ofisi, kadının olay yerinde can verdiğini ve şu ana kadar kemiklerine dahi rastlanmadığını açıkladı. Daha sonra Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu tarafından gerçekleştirilen çalışmada iki timsah da yakalandı.
Son Dakika › Dünya › ABD'de korkunç görüntüler! Nehre düşen kadın timsahlar tarafından saniyeler içerisinde parçalandı - Son Dakika