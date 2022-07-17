ABD'de korkunç görüntüler! Nehre düşen kadın timsahlar tarafından saniyeler içerisinde parçalandı - Son Dakika
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ABD'de korkunç görüntüler! Nehre düşen kadın timsahlar tarafından saniyeler içerisinde parçalandı

17.07.2022 11:40
ABD'de korkunç görüntüler! Nehre düşen kadın timsahlar tarafından saniyeler içerisinde parçalandı

ABD'nin Florida eyaletinde nehir kenarında yürüyüş yapan emekli bir kadın, ayağının kayması sonucu nehre düştü. Nehirde bulunan iki timsah, yaşlı kadını saniyeler içerisinde parçaladı.

Florida'da bulunan Boca Royale Golf & Country Club çevresinde yürüyüşe çıkan yaşlı bir kadın, ayağının kaymasının ardından nehre düştü. Timsahlarıyla ünlü nehirde pusuda bekleyen iki timsah, nehre düşen ve hızlı hareket edemeyen kadına saldırdı.

SANİYELER İÇERİSİNDE PARÇALADILAR

Timsahlar, yaşlı kadını saniyeler içerisinde parçaladı. Kadının ill başta su üzerinde kalmak için çalıştığı ancak bu konuda dahi başarılı olamadığı öğrenildi.

KALINTILARI DAHİ BULUNAMADI

Sarasota İlçesi Şerif Ofisi, kadının olay yerinde can verdiğini ve şu ana kadar kemiklerine dahi rastlanmadığını açıkladı. Daha sonra Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu tarafından gerçekleştirilen çalışmada iki timsah da yakalandı.

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Florida, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de korkunç görüntüler! Nehre düşen kadın timsahlar tarafından saniyeler içerisinde parçalandı - Son Dakika
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