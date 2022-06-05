ABD'de korkunç silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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ABD'de korkunç silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 11 yaralı

05.06.2022 20:54

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kalabalığın üzerine ateş açılan silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi ise yaralandı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde, dün gece kentin yoğun bölgelerinden South Street'te kalabalığın üzerine ateş açıldı. Saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, en az 11 kişi de yaralandı.

SALDIRGAN İKİ SİLAHI BIRAKIP KAÇTI

Polisin müdahale etmek için saldırgana ateş ettiği, saldırganın iki silahını bırakıp kaçtığı bildirildi. Öte yandan yetkililer Twitter'dan, olay yerinden uzak durulması gerektiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD'de korkunç silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 11 yaralı
ABD'de korkunç silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 11 yaralı
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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD'de korkunç silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de korkunç silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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