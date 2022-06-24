ABD'de kürtaj hakkını Anayasal güvence altına alan mahkeme kararı iptal edildi

ABD Yüksek Mahkemesi tartışmalı bir adımla ülke genelinde kadınların kürtaj olma hakkını tanıyan mahkeme kararını iptal etti.

Kamuoyunda Roe v Wade (Roe Wade'e karşı) olarak bilinen mahkeme kararı 1973 yılında alınmıştı. Kararın iptali milyonlarca kadının yasal yollarla kürtaj yaptırma hakkını ellerinden alıyor.

Yüksek Mahkeme'nin kararı, kürtaj üzerindeki sınırlamaların arttırılması ya da kürtajın tamamen yasaklanmasını isteyen Cumhuriyetçi Parti ve muhafazakâr dindar kesim açısından bir zafer olarak görülüyor.

Yüksek Mahkeme kararının ardından her eyaletin kürtaj konusunda kendi yasaklarını getirmeleri söz konusu olabilecek.

ABD'deki eyaletlerin yarısının kürtaja yeni sınırlamalar getirmesi ya da operasyonu tümden yasaklamaya teşebbüs etmesi bekleniyor.

Daha önce 13 eyalet, Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından otomatik olarak kürtajın yasaklanmasını öngörecek kanunların hayata geçmesini kabul etmişti.

Planned Parenthood isimli kürtaj hakkına erişim sağlayan bir sağlık hizmetleri kurumuna göre, Yüksek Mahkeme kararının ardından ABD'de doğurganlık yaşında olan yaklaşık 36 milyon kadının yasal kürtaj yollarının kapanması söz konusu.

Kaliforniya, New Mexico ve Michigan da dahil olmak üzere bazı eyaletlerin Demokrat Partili valileri, Yüksek Mahkeme'nin Roe v Wade kararını iptal etmesi durumunda yasal kürtaja erişim haklarını garanti edeceklerini açıklamışlardı.

1973 yılında görülen tarihi davada, Yüksek Mahkeme'de yediye karşı iki oyla bir kadının gebeliğine son verme hakkının Anayasa tarafından güvence altına alındığına hükmedilmişti.

Karar, Amerikalı kadınların gebeliklerinin ilk üç ayında kürtaj olmalarına hak tanıyor, ikinci trimesterde ise bazı sınırlamalar getiriyordu.