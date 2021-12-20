ABD'de mikrodalgada pişirdiği adamı oturup yedi

ABD'nin Bonner County kentindeki dairede geçtiğimiz aylarda meydana gelen korkunç olayın detayları ortaya çıktı. Buna göre bir süredir ruhsal sorunlar yaşayan James Russell isimli adam, beynindeki sorunların çözümü için bir insan yemesi gerektiğine karar verdi.

70 YAŞINDAKİ ADAMI GÖZÜNE KESTİRDİ

Russell, bu amacı kapsamında 70 yaşındaki David M Flaget adlı adamı gözüne kestirdi ve yolda yürürken kaçırdıktan sonra arabasında öldürdü. Russell, daha sonra adamın cansız bedeninden kopardığı parçaları kendine evine götürerek, mikrodalgada pişirip yedi.

ELLERİ BAĞLANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU

David M Flaget hakkındaki kayıp ihbarından yola çıkan polis ekipleri, talihsiz adamın cansız bedenini arabasında elleri bağlanmış şekilde buldu. Ayrıca katilin komşuları da durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İki olayı birleştiren ekipler, James Russell'ı gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkemedeki savunmasında psikolojik sorunları olduğunu iddia eden ve cinayeti bu nedenle işlediğini belirten Russell isimli adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak Bonner County kentinde yaşananlar, bu vahşetin konusu gelince kötü olduklarını ve kendi aralarında bu konuyu dillendirmediklerini ifade etti.