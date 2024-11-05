ABD'de Seçim Güvenliği Artırıldı - Son Dakika
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ABD'de Seçim Güvenliği Artırıldı

ABD\'de Seçim Güvenliği Artırıldı

ABD'de başkanlık seçimleri için güvenlik tedbirleri artırıldı, özellikle oy sayım merkezlerinde.

05.11.2024 18:45
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ABD'de seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla üst düzey güvenlik tedbirleri devreye alındı.

ABD'de, başkanlık seçimleri nedeniyle oy kullanma ve sayım noktalarında güvenlik önlemleri artırıldı. Ülke genelinde, oy sayım merkezlerinin çevresine güvenlik kameraları yerleştirildiği ve bu merkezlerin çatılarına ise keskin nişancılar konuşlandırıldığı bildirildi. Caddelere ilave polis ekipleri sevk edilirken insansız hava araçlarıyla da denetimler sıkılaştırıldığı ayrıca oy kullanma kabinlerine 'panik butonları' yerleştirilerek sandık güvenliğinin de üst seviyeye taşındığı aktarıldı.

Bir önceki seçimde sonucu kabul etmeyen Trump'ın destekçileri, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na saldırıda bulundu. Yetkililer, bu saldırıya benzer olayların yaşanmasından endişe ettiği için başkent Washington'da, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

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