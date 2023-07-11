ABD'de Şiddetli Sağanak Yağış Sele Neden Oldu - Son Dakika
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ABD'de Şiddetli Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

11.07.2023 00:07

ABD'nin New York ve New England eyaletlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sele neden oldu. Bölgedeki cadde ve sokaklar sular altında kalırken, sele dayanamayan köprüler yıkıldı. Ev ve arabalarında mahsur kalan insanlar tahliye edildi. Bölgeden gelen görüntülerde sel sularının hızla ilerlediği görüldü. İnsanlar evlerinde ve araçlarında mahsur kalırken, sel sularına dayanamayan köprüler yıkıldı, yollar zarar gördü. Vermont'ta çok sayıda kişi tekneyle kurtarılarak evlerinden tahliye edildi. New York'ta 30'lu yaşlarında bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. New York Valisi Kathy Hochul bölgenin olağanüstü bir olayın ortasında kaldığını vurguladı. Hochul, iklim değişikliğinin seller üzerindeki etkilerine atıfta bulunarak, 'Arkadaşlarım, yeni normal bu. İnsanlar en kötüsüne hazırlıklı olmalı. Çünkü en kötüsü olmaya devam ediyor.' dedi. Yetkililer selin faturasının muhtemelen on milyonlarca doları bulacağını tahmin ettiklerini söyledi. Afet, ulaşımı da durma noktasına getirdi. Pazartesi günü New York ve Boston'daki havalimanlarından çok sayıda uçuş iptal edildi ve New York ile Albany arasındaki Amtrak seferleri askıya alındı.

ABD'nin New York ve New England eyaletlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sele neden oldu. Bölgedeki cadde ve sokaklar sular altında kalırken, sele dayanamayan köprüler yıkıldı. Ev ve arabalarında mahsur kalan insanlar tahliye edildi. Bölgeden gelen görüntülerde sel sularının hızla ilerlediği görüldü.

SEL SULARI YIKTI GEÇTİ

ABD'nin New York, New England, Hudson eyaletlerini sel vurdu. Günlerdir devam eden şiddetli sağanak yağışların yol açtığı sel bölgede hayatı felç etti.

İNSANLAR MAHSUR KALDI

İnsanlar evlerinde ve araçlarında mahsur kalırken, sel sularına dayanamayan köprüler yıkıldı, yollar zarar gördü. Vermont'ta çok sayıda kişi tekneyle kurtarılarak evlerinden tahliye edildi. New York'ta 30'lu yaşlarında bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

"YENİ NORMAL BU"

New York Valisi Kathy Hochul bölgenin olağanüstü bir olayın ortasında kaldığını vurguladı. Hochul, iklim değişikliğinin seller üzerindeki etkilerine atıfta bulunarak, "Arkadaşlarım, yeni normal bu. İnsanlar en kötüsüne hazırlıklı olmalı. Çünkü en kötüsü olmaya devam ediyor." dedi.

SELİN MALİYETİ ON MİLYONLARCA DOLARI BULACAK

Yetkililer selin faturasının muhtemelen on milyonlarca doları bulacağını tahmin ettiklerini söyledi. Afet, ulaşımı da durma noktasına getirdi. Pazartesi günü New York ve Boston'daki havalimanlarından çok sayıda uçuş iptal edildi ve New York ile Albany arasındaki Amtrak seferleri askıya alındı.

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New York, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de Şiddetli Sağanak Yağış Sele Neden Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Şiddetli Sağanak Yağış Sele Neden Oldu - Son Dakika
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