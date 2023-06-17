ABD'de taş büyüklüğünde yağan dolu 5 kişinin ölümüne neden oldu

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde taş büyüklüğünde dolu yağdı. 15 dakika süren dolu yağışı felaketle sonuçlandı.
Şiddetli yağış nedeniyle araçlar, evler ve yollar hasar görürken, belediye ekipleri, yağışın durmasının ardından kent ve çevresindeki yolların onarımı için çalışmalara başladı.
Çok sayıda maddi hasarın yaşandığı bölgede, taş büyüklüğündeki dolu 5 kişinin ölümüne neden oldu. 75 kişinin ise yağışlardan yaralı olarak kurtulduğu kaydedildi.
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