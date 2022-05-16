ABD'deki ikinci silahlı saldırı hakkında polis açıklama yaptı - Son Dakika

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki silahlı saldırı sonrası 10 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından, dün California eyaletinde ikinci bir silahlı saldırı meydana geldi. Kilisede düzenlenen öğle yemeği davetinde meydana gelen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Saldırganın 60'lı yaşlarında erkek ve Asya kökenli bir kişi olduğu belirtildi.

Laguna Woods kentindeki Geneva Presbiteryen Kilisesi'nde bir kişinin öğle yemeği daveti sırasında silahlı saldırı gerçekleştirdiği, 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Olay yerine gelen polis, çevredekiler tarafından saldırganın yakalanarak ayaklarının bağlandığını ifade etti. Saldırıda yaralananların biri kadın olmak üzere 66 ile 92 yaşları arasında Asya kökenli kişiler olduğu belirtildi.Yetkililer, saldırganın 60 yaşlarında bir Asya kökenli erkek olduğu ve olayda iki silah kullanıldığını ifade etti. Olayın yerel polis, FBI ve ATF ajanları tarafından da soruşturulduğu vurgulandı.