ABD'deki ikinci silahlı saldırı hakkında polis açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'deki ikinci silahlı saldırı hakkında polis açıklama yaptı

16.05.2022 10:01
ABD'deki ikinci silahlı saldırı hakkında polis açıklama yaptı

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki silahlı saldırı sonrası 10 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından, dün California eyaletinde ikinci bir silahlı saldırı meydana geldi.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki silahlı saldırı sonrası 10 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından, dün California eyaletinde ikinci bir silahlı saldırı meydana geldi. Kilisede düzenlenen öğle yemeği davetinde meydana gelen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Saldırganın 60'lı yaşlarında erkek ve Asya kökenli bir kişi olduğu belirtildi.

Laguna Woods kentindeki Geneva Presbiteryen Kilisesi'nde bir kişinin öğle yemeği daveti sırasında silahlı saldırı gerçekleştirdiği, 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Olay yerine gelen polis, çevredekiler tarafından saldırganın yakalanarak ayaklarının bağlandığını ifade etti. Saldırıda yaralananların biri kadın olmak üzere 66 ile 92 yaşları arasında Asya kökenli kişiler olduğu belirtildi.Yetkililer, saldırganın 60 yaşlarında bir Asya kökenli erkek olduğu ve olayda iki silah kullanıldığını ifade etti. Olayın yerel polis, FBI ve ATF ajanları tarafından da soruşturulduğu vurgulandı.


YORUMLAR
500
ABD'nin Buffalo şehrinde silahlı saldırı: Özellikle siyahlar hedef alındı ABD'nin Buffalo şehrinde silahlı saldırı: Özellikle siyahlar hedef alındı Son dakika gündem: ABD'deki ırkçı saldırının şüphelisi hakkında detaylar paylaşıldı Son dakika gündem: ABD'deki ırkçı saldırının şüphelisi hakkında detaylar paylaşıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Buffalo, Saldırı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'deki ikinci silahlı saldırı hakkında polis açıklama yaptı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
16:09 Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinden LGBT+ açıklaması: Cemevlerimizde hiçbir ayrımcılık yoktur, kapımız LGBTİ+'lara ve cenazelerine açıktır
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
15:35 Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:41:22. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'deki ikinci silahlı saldırı hakkında polis açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement