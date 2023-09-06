ABD'den İspanya'ya giden uçak, bir yolcunun ishal olması sonucu kalkıştan 2 saat sonra geri döndü

Delta Havayolları'na ait bir uçak, İspanya'ya gitmek üzere kalkış yaptıktan 2 saat sonra bir yolcunun ishal olması nedeniyle geri döndü. Uçuş, temizlik işlemlerinin ardından 1 gün gecikmeli olarak gerçekleşti.

"BİYOLOJİK TEHLİKE" İHBARINDA BULUNULDU

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, cuma günü Delta Havayollarının Atlanta- Barcelona seferini yapan 194 sayılı seferin pilotu "biyolojik tehlike" ihbarında bulundu. Bunun üzerine uçak, kalkıştan 2 saat sonra tekrar Atlanta Havalimanına döndü. Olayın nedeninin bir yolcunun ishal olması olduğu öğrenildi.

"ŞU ANDA UÇAĞIN İÇİNDE İSHAL OLAN BİR YOLCU VAR"

Sosyal medya platformu X üzerinden yayılan ve hava trafiği kontrolüne ait olduğu öne sürülen bir ses kaydında, "Şu anda uçağın içinde ishal olan bir yolcu var, bu yüzden Atlanta'ya dönmek istiyorlar." ifadesi yer aldı.

UÇUŞ TEMİZLİĞİN ARDINDAN 1 GÜN GECİKMELİ GERÇEKLEŞTİ

Delta Havayolları, Insider internet sitesine yaptığı açıklamada, uçakta "tıbbi bir durum" olduğunu ve bu yüzden uçağın Atlanta'ya döndüğünü doğruladı. Söz konusu uçuş, uçağın temizlenmesinin ardından 1 gün gecikmeli olarak gerçekleşti.