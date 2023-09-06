ABD'den İspanya'ya giden uçak, bir yolcunun ishal olması sonucu kalkıştan 2 saat sonra geri döndü - Son Dakika

ABD'den İspanya'ya giden uçak, bir yolcunun ishal olması sonucu kalkıştan 2 saat sonra geri döndü

Son Güncelleme: 06.09.2023 14:23

Delta Havayolları'na ait bir uçak, İspanya'ya gitmek üzere kalkış yaptıktan 2 saat sonra bir yolcunun ishal olması nedeniyle geri döndü. Uçuş, temizlik işlemlerinin ardından 1 gün gecikmeli olarak gerçekleşti.

Delta Havayolları'na ait bir uçak, İspanya'ya gitmek üzere kalkış yaptıktan 2 saat sonra bir yolcunun ishal olması nedeniyle geri döndü. Uçuş, temizlik işlemlerinin ardından 1 gün gecikmeli olarak gerçekleşti.

"BİYOLOJİK TEHLİKE" İHBARINDA BULUNULDU

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, cuma günü Delta Havayollarının Atlanta- Barcelona seferini yapan 194 sayılı seferin pilotu "biyolojik tehlike" ihbarında bulundu. Bunun üzerine uçak, kalkıştan 2 saat sonra tekrar Atlanta Havalimanına döndü. Olayın nedeninin bir yolcunun ishal olması olduğu öğrenildi.

ABD'den İspanya'ya giden uçak, bir yolcunun ishal olması sonucu kalkıştan 2 saat sonra geri döndü

"ŞU ANDA UÇAĞIN İÇİNDE İSHAL OLAN BİR YOLCU VAR"

Sosyal medya platformu X üzerinden yayılan ve hava trafiği kontrolüne ait olduğu öne sürülen bir ses kaydında, "Şu anda uçağın içinde ishal olan bir yolcu var, bu yüzden Atlanta'ya dönmek istiyorlar." ifadesi yer aldı.

UÇUŞ TEMİZLİĞİN ARDINDAN 1 GÜN GECİKMELİ GERÇEKLEŞTİ

Delta Havayolları, Insider internet sitesine yaptığı açıklamada, uçakta "tıbbi bir durum" olduğunu ve bu yüzden uçağın Atlanta'ya döndüğünü doğruladı. Söz konusu uçuş, uçağın temizlenmesinin ardından 1 gün gecikmeli olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Akut Gastroenterit, İspanya, 3. Sayfa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den İspanya'ya giden uçak, bir yolcunun ishal olması sonucu kalkıştan 2 saat sonra geri döndü - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Son Dakika: Ekonomide 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program açıklanıyor
14:17 Galatasaray ve Trabzonspor'dan Westerlo'ya! Emin Bayram ve Doğucan Haspolat imzayı atıyor
14:10 Emine Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: Bir an önce barışın galip gelmesini diliyorum
14:05 Güzel oyuncu Müjde Uzman ile Birand Tunca baş başa sinemada görüntülendi
14:00 PSG'de bir dönem kapanıyor! Verratti, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı
13:52 Kırklareli'nde 4 kişinin sele kapılıp can verdiği bungalov evlerin kaçak olduğu ortaya çıktı
13:51 AK Partili Külünk, Diyanet'ten sonra bu kez de YÖK'ü hedef aldı! Eski rektörle ilgili 4 FETÖ sorusu yöneltti
13:38 Kırklareli'ndeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
13:33 Sanatçı Yudum Tatar, Tufanbeyli Belediye Başkanlığı'na aday olacak
13:30 Pocket Wifi Turkey, yatırım turuna çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2023 14:25:59. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den İspanya'ya giden uçak, bir yolcunun ishal olması sonucu kalkıştan 2 saat sonra geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement