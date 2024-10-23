ABD\'den Rusya\'ya Yeni Yaptırımlar

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'yı hedef alan yeni yaptırımlar açıklayacaklarını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Yellen, gelecek hafta içinde Rusya'ya askeri açıdan kritik girdiler sağlayan üçüncü ülkelerdeki aracılar da dahil olmak üzere Rusya'yı hedef alan 'yeni yaptırımlar' açıklayacaklarını belirtti.