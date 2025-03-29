ABD'den yeni Rümeysa Öztürk kararı - Son Dakika
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ABD'den yeni Rümeysa Öztürk kararı

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ABD'de doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ekiplerince gözaltına alınmış ve sınır dışı edilmesine karar verilmişti. Federal yargıç Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı aldı. Diğer yandan onlarca Kongre üyesi gözaltı olayına tepki gösterdi.

29.03.2025 07:27
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Türk doktora öğrencisinin sınır dışı edilmesi kararına ABD yargısı engel oldu.

ABD'de Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Denise Casper, Boston kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi görevlilerince gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı aldı.

Yargıç, mahkemeye yapılan başvuru sonuçlanana kadar kararın durdurulmasına hükmetti.

Hükümetin 1 Nisan gün sonuna kadar mahkemeye gerekli savunmayı yapması istendi.

KONGRE ÜYELERİNDEN TEPKİ

Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına Amerikalı siyasilerden de tepki var.

Onlarca Kongre üyesi gözaltı olayına tepki göstererek şeffaflık çağrısı yaptı.

ABD'li Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan yaklaşık 30 Kongre üyesi, Öztürk'ün gözaltına alınması konusunda, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi Direktör Vekili Todd Lyons'a hitaben mektup yazdı.

Öztürk'ün serbest bırakılmasını isteyen kongre üyeleri, "Yönetim, ülkenin yasal sakinlerini siyasi görüşlerini ifade ettikleri için gözaltına alamaz ya da sınır dışı edemez." ifadelerini kullandı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği de Öztürk'ün salıverilmesini talep etti.

DAVALI LİSTESİ TRUMP, RUBİA VE NOEM

Mahkeme ayrıca, davalı listesindeki ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi Başkan Vekili Todd Lyons, ABD İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) New England Sorumlu Özel Ajan Michael Krol ve Saha Ofisi Direktörü Patricia Hyde'da Öztürk'ün avukatının sunduğu tadil edilmiş dilekçe ve şikayet metnine yanıt vermeleri için süre tanıdı. Karara göre, davalıların 1 Nisan 2025 Salı günü saat 17:00'ye kadar mahkemeye resmi yanıt vermeleri gerekiyor.

Öztürk'ün avukatı, söz konusu gözaltı işleminin hukuka aykırı olduğunu savunarak, derhal serbest bırakılması ve sınır dışı sürecinin durdurulması talebinde bulunmuştu.

Yargıç Casper'ın kararı, davanın esası hakkında nihai bir hüküm olmasa da, Öztürk'ün yasal süreci tamamlanmadan ülkeden çıkarılmasını engelleyen geçici bir koruma işlevi görüyor.

İFTARA GİDERKEN GÖZALTINA ALINDI

Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı, iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı sırada göçmenlik dairesi görevlileri tarafından gözaltına alınmış, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Öztürk'ü, "Üniversitede isyan başlatma girişiminde bulunmakla." suçlamıştı.

ABD\'den yeni Rümeysa Öztürk kararı
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD'den yeni Rümeysa Öztürk kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yelloz Kız:
    hukuk olunca böyle oluyor hani bizde olmayan şey... 20 14 Yanıtla
  • Deniz Portakal:
    adalet herkese lazım ama maalesef bizde mevcut değil 16 12 Yanıtla
  • adem ciftci:
    bu yandaşların çocukları neden okumak için irana ırak afganistana gitmiyorlar 0 2 Yanıtla
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