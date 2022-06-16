ABD eski Başkanı Reagan'a suikast girişiminde bulunan John Hinckley Jr özgür

ABD'nin eski Başkanı Ronald Reagan'a 30 Mart 1981'de suikast girişiminde bulanarak tek kurşunla yaralayan John Hinckley Jr'ın, 41 yıllık akıl hastanesi ve mahkeme gözetiminden sonra kısıtlamalarının kaldırılacağı mahkeme tarafından açıklandı. Hinckley Jr, suikastı ünlü oyuncu Jodie Foster'ı etkilemek için gerçekleştirdiğini açıklamış, 30 yıl boyunca akıl hastanesinde tutulmuştu.

Hinckley Jr, 30 Mart 1981'de başkent Washington'daki Hilton Oteli'nin dışında Reagan'a suikast girişiminde bulunmuş, Reagan'ı tek kurşunla yaralayarak dönemin basın sekreteri James Brady'yi ağır şekilde yaralamış ve Brady'nin kısmi felçli kalmasına sebep olmuştu. Hinckley Jr, suikastı ünlü film yıldızı Jodie Foster'ı etkilemek için gerçekleştirdiğini açıklamış ve ruh sağlığı yerinde olmadığı için mahkeme jürisi ömür boyu akıl hastanesinde kalmasına karar vermişti.