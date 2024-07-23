ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti - Son Dakika
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Dünya

ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti

ABD Gizli Servis Direktörü, Trump\'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti

ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle, eski Başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimini engellemekte başarısız olması nedeniyle istifa etti. Cheatle'ın, "Güvenlik zafiyeti için tüm sorumluluğu alıyorum. Yaşanan olayların ardından zor olanı seçerek, istifa etme kararı aldım." dediği öğrenildi.

23.07.2024 18:02
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti.

Associated Press (AP), Cheatle'in istifasını, ABD Gizli Servisi personeline gönderdiği e-postaya dayandırarak duyurdu.

"TÜM SORUMLULUĞU ALIYORUM"

Cheatle, gönderdiği e-postada, "Güvenlik zafiyeti için tüm sorumluluğu alıyorum. Yaşanan olayların ardından zor olanı seçerek, istifa etme kararı aldım." ifadesini kullandı.

TEMSİLCİLER MECLİSİNDE "İSTİFA" ÇAĞRILARI YÜKSELMİŞTİ

Cheatle'in istifası, dün Temsilciler Meclisinde katıldığı oturumda, eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili soruları yanıtlamasının ardından geldi.

Trump'a suikast girişimini, "Gizli Servisin çok uzun yıllardır yaşadığı en büyük operasyonel başarısızlığı" şeklinde tanımlayan Cheatle, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve bu tür güvenlik açıklarının bir daha yaşanmaması için servis içinde gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade etmişti.

İSTİFA ETTİ

4 saatten fazla süren oturumda, her iki partiden Kongre üyeleri, Cheatle'i sorgulayarak; suikast girişiminin engellenememesi nedeniyle sert eleştiriler yöneltmiş ve kendisine "derhal istifa etme" çağrısında bulunmuştu. Yoğun eleştirilerin ardından Cheatle, bugün istifa ettiğini duyurdu. Cheatle, 2022'de ABD Gizli Servis Direktörü olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mert Ünlükara: Bizde sorumluluk alan yok hamdolsun 7 0 Yanıtla

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