ABD Heyeti Doha\'dan Geri Çağrıldı

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın ateşkes konusundaki isteksizliğini gerekçe göstererek Katar'daki heyeti geri çağırma kararı aldıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkes için Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmeler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Witkoff, "Hamas'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik isteksizliğini açıkça ortaya koyan son yanıtının ardından, ekibimizi Doha'dan danışma amacıyla geri çağırmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın koordineli ve iyi niyetli hareket etmediğini öne süren Witkoff, "Şimdi rehineleri evlerine getirmek ve Gazze halkı için daha istikrarlı bir ortam yaratmak amacıyla alternatif seçenekleri değerlendireceğiz" dedi.

Witkoff, Gazze'de kalıcı barış sağlamak konusunda kararlı olduklarını kaydetti.