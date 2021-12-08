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ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü - Son Dakika

ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü

08.12.2021 14:50

ABD'de eşi Kim Kirk Cox'u yaralayan David Neal Cox, yerde can çekişen karısının önünde o dönem 12 yaşında olan üvey kızına da cinsel istismarda bulunmuştu. İdam cezası alan katil koca, zehirli iğneyle infaz edilmeden önce 14 yıldır kayıp olan baldızını da öldürdüğünü itiraf etti.

ABD Mississippi'de Temmuz 2007'de kız kardeşi Kim Kirk Cox'a ziyarete giden Felicia Cox (40) kayboldu. Öldürüldüğü tahmin edilen kadının katilinin kimliği hakkında hiçbir ipucu yoktu.

Evlenince karısı Kim Kirk Cox'un soyadını alan David Neal Cox (50), Mayıs 2010'da 40 yaşındaki eşini karnından vurdu. Kim Kirk Cox can çekişirken vahşi koca, o dönem 12 yaşında olan üvey kızı Lindsey Kirk'e annesinin gözü önünde cinsel istismarda bulunmuştu. Sonunda Kim Kirk Cox kan kaybından öldü. David Neal Cox'a idam cezası verildi.

HAKKINDA SUÇLAMA YAPILAMIYORDU

Felicia Cox'un kaybolmasından da David Neal Cox'un sorumlu olduğu düşünülüyordu. Fakat elde hiçbir ipucu olmadığı için suçlama yapılamıyordu. David Neal Cox 17 Kasım'da zehirli iğneyle idam edildi.

İDAM ÖNCESİ İTİRAF ETTİ

Ancak idam edilmeden önce korkunç bir itirafta bulundu ve baldızını öldürdüğünü söyledi. Canavar kocanın tarif ettiği yerde talihsiz kadının toprağa gömülmüş cesedi bulundu.

ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü

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Son Dakika Dünya ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü - Son Dakika
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