ABD'li milyarder, genç kalmak için oğlunun kanını vücuduna enjekte ediyor

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Bryan Johnson'ın beyin, kalp, akciğerler, karaciğer, böbrekler, tendonlar, dişler, deri, saç, mesane, penis ve rektumunu 18 yaşındaki haline döndürmek için doktorlardan tavsiye aldığı ifade ediliyor. ABD basınında yer alan haberlere göre bu sıra dışı kan nakli, Dallas şehrindeki bir sağlık kliniğinde gerçekleştiriliyor.

Ailede genç kalmak isteyen tek kişi Bryan Johnson değil. Bryan Johnson'ın babası Richard Johnson da ömür boyu genç görünmek isteyenlerden. Bu nedenle Bryan Johnson da kendi kanının bir kısmını babasına veriyor.

Bazı basın kuruluşlarında yer alan iddialara göre Johnson, bedenini 18 yaşındaki haline döndürebilmek için 30 doktor ve uzmandan oluşan özel bir ekiple birlikte çalışıyor.

Johnson'ın yaşlanmamak için yılda 2 milyon dolar harcadığı belirtiliyor. Ancak bazı bilim insanları bu uygulamanın kanıtlanmış bir faydasının olmadığı, hatta tehlikeli olabileceğini savundu.