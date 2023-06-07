ABD'li milyarder, genç kalmak için oğlunun kanını vücuduna enjekte ediyor - Son Dakika
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ABD'li milyarder, genç kalmak için oğlunun kanını vücuduna enjekte ediyor

07.06.2023 08:50

ABD'li milyarder Bryan Johnson, genç kalmak için oğlunun kanını vücuduna enjekte ediyor. Johnson'ın beyin, kalp, akciğerler, karaciğer, böbrekler, tendonlar, dişler, deri, saç, mesane, penis ve rektumunu 18 yaşındaki haline döndürmek için doktorlardan tavsiye aldığı ifade ediliyor. Bu sıra dışı kan nakli, Dallas şehrindeki bir sağlık kliniğinde gerçekleştiriliyor. Johnson'ın yaşlanmamak için yılda 2 milyon dolar harcadığı belirtiliyor. Ancak bazı bilim insanları bu uygulamanın kanıtlanmış bir faydasının olmadığı, hatta tehlikeli olabileceğini savundu.

Bryan Johnson'ın beyin, kalp, akciğerler, karaciğer, böbrekler, tendonlar, dişler, deri, saç, mesane, penis ve rektumunu 18 yaşındaki haline döndürmek için doktorlardan tavsiye aldığı ifade ediliyor. ABD basınında yer alan haberlere göre bu sıra dışı kan nakli, Dallas şehrindeki bir sağlık kliniğinde gerçekleştiriliyor.

Yaşlanmamak için 17 yaşındaki oğlunun kanını vücuduna enjekte ediyor

Ailede genç kalmak isteyen tek kişi Bryan Johnson değil. Bryan Johnson'ın babası Richard Johnson da ömür boyu genç görünmek isteyenlerden. Bu nedenle Bryan Johnson da kendi kanının bir kısmını babasına veriyor.

Yaşlanmamak için 17 yaşındaki oğlunun kanını vücuduna enjekte ediyor

Bazı basın kuruluşlarında yer alan iddialara göre Johnson, bedenini 18 yaşındaki haline döndürebilmek için 30 doktor ve uzmandan oluşan özel bir ekiple birlikte çalışıyor.

Yaşlanmamak için 17 yaşındaki oğlunun kanını vücuduna enjekte ediyor

Johnson'ın yaşlanmamak için yılda 2 milyon dolar harcadığı belirtiliyor. Ancak bazı bilim insanları bu uygulamanın kanıtlanmış bir faydasının olmadığı, hatta tehlikeli olabileceğini savundu.

Yaşlanmamak için 17 yaşındaki oğlunun kanını vücuduna enjekte ediyor
Yaşlanmamak için 17 yaşındaki oğlunun kanını vücuduna enjekte ediyor
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Kan Nakli, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li milyarder, genç kalmak için oğlunun kanını vücuduna enjekte ediyor - Son Dakika


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