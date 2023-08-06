ABD'li Ünlü Doktor Bebeğini Vurup İntihar Etti - Son Dakika
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ABD'li Ünlü Doktor Bebeğini Vurup İntihar Etti

06.08.2023 11:15

ABD'nin en meşhur doktorlarından biri olan Krystal Cascetta, dün evinde bebeğini tabancayla vurup öldürdükten sonra namluyu kendine doğrulttu ve intihar etti. Mount Sinai Hastanesi'nde görevli doktorun neden böyle bir saldırı gerçekleştirdikten sonra intihar ettiği bilinmezken yetkililer kan donduran olayla ilgili harekete geçti.

ABD'nin en meşhur doktorlarından biri olan Krystal Cascetta, dün evinde bebeğini tabancayla vurup öldürdükten sonra namluyu kendine doğrulttu ve intihar etti.

ABD'yi ayağa kaldıran olay! Ünlü doktor bebeğini silahla vurup intihar etti

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Mount Sinai Hastanesi'nde görevli doktorun neden böyle bir saldırı gerçekleştirdikten sonra intihar ettiği bilinmezken yetkililer kan donduran olayla ilgili harekete geçti.

ABD'yi ayağa kaldıran olay! Ünlü doktor bebeğini silahla vurup intihar etti

"BİZE BİRAZ ZAMAN VERİR MİSİNİZ"

Cascetta'nın Mart ayında doğum yaptığını yazan ABD medyası, Cascetta'nın eşi Tim Talty'e de mikrofon uzattı. Talty, "Bize biraz zaman verir misiniz" dedi.

ABD'yi ayağa kaldıran olay! Ünlü doktor bebeğini silahla vurup intihar etti

"BU OLAYIN BİR CİNAYET VE İNTİHAR OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

Kanser konusunda uzmanlaşan ve eşinin enerji verici besin üreten şirketine yardımcı olmakla bilinen Cascetta'nın düzenli spor yaptığı ve işinde de çok başarılı olduğu belirtildi. Yetkililer, "Bu olayın bir cinayet ve intihar olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (2)
  • mücahid: Amerikada,avrupa da sevgi yok ,asıl proplem burada.Yaratıcı,inanç iman yok!!!intiharda olsa,cinayetde olsa,çok eğitimli insanlar da olsalar.Sevgi yok.Ülfet yok.Ahiret inancı yok!! Cevap Yaz 13 21 Yayından Kaldır
  • Yorumcu: abd de ateist olmayan işinde yükselemiyor. adam ateist oluyor işinde yükseliyor ve sonuç bu. kendini öldürecektin madem çocugu neden öldürüyorsun.. bence kocası olacak şahıs sorgulanmalı. Cevap Yaz 11 20 Yayından Kaldır
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