ABD-Meksika Sınırında Göçmenler Onarım Çalışmasını Fırsat Bilerek Geçti - Son Dakika

ABD-Meksika Sınırında Göçmenler Onarım Çalışmasını Fırsat Bilerek Geçti

Son Güncelleme: 26.09.2023 23:47

ABD-Meksika sınırında bulunan duvarın Meksika'nın Tijuana şehrindeki onarım çalışması sırasında, bir grup göçmen duvarda açık bırakılan kısımlardan koşarak ABD'ye geçti. Olay anbean kaydedilirken, işçilerin şaşkınlıkla izlediği görüldü. Bir köpeğin de göçmenlere eşlik ettiği görüntülerde yer alırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

- Sınırdaki çalışmayı fırsat bilen göçmenler koşarak ABD'ye geçti

MEXİCO CİTY - ABD-Meksika sınırında bulunan duvardaki onarım çalışmasını fırsat bilen göçmenler, Meksika'dan ABD'ye koşarak geçti.

ABD-Meksika sınırında bulunan duvarın Meksika'nın Tijuana şehrindeki kısmında yürütülen onarım çalışmasını göçmenler fırsata çevirdi. Meksika topraklarında bulunan bir grup göçmen, işçilerin duvarda açık bıraktıkları kısımlardan koşarak ABD topraklarına geçti.

Olay çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alınırken, işçilerin koşan göçmenleri şaşkınlıkla izlediği görüldü.

Köpek de ABD tarafına geçti

Görüntülerde ayrıca bir köpeğin de göçmenlere eşlik ettiği görülürken, çevredeki insanlar duruma "Köpek bile kaçıyor" yorumunda bulundu. Sınırı geçen göçmenlere ne olduğu bilinmezken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ABD-Meksika Sınırında Göçmenler Onarım Çalışmasını Fırsat Bilerek Geçti - Son Dakika
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