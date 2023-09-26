ABD-Meksika Sınırında Göçmenler Onarım Çalışmasını Fırsat Bilerek Geçti

- Sınırdaki çalışmayı fırsat bilen göçmenler koşarak ABD'ye geçti

MEXİCO CİTY - ABD-Meksika sınırında bulunan duvardaki onarım çalışmasını fırsat bilen göçmenler, Meksika'dan ABD'ye koşarak geçti.

ABD-Meksika sınırında bulunan duvarın Meksika'nın Tijuana şehrindeki kısmında yürütülen onarım çalışmasını göçmenler fırsata çevirdi. Meksika topraklarında bulunan bir grup göçmen, işçilerin duvarda açık bıraktıkları kısımlardan koşarak ABD topraklarına geçti.

Olay çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alınırken, işçilerin koşan göçmenleri şaşkınlıkla izlediği görüldü.

Köpek de ABD tarafına geçti

Görüntülerde ayrıca bir köpeğin de göçmenlere eşlik ettiği görülürken, çevredeki insanlar duruma "Köpek bile kaçıyor" yorumunda bulundu. Sınırı geçen göçmenlere ne olduğu bilinmezken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.