Eski ABD Başkanı Trump, 2024'de yeniden aday olacağını açıkladı! Gözler Simpsonlar'ın kehanetine döndü - Son Dakika
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Eski ABD Başkanı Trump, 2024'de yeniden aday olacağını açıkladı! Gözler Simpsonlar'ın kehanetine döndü

17.11.2022 12:05

ABD'nin en uzun soluklu dizilerinden Simpsonlar (The Simpsons) dünyayı etkileyen çoğu olayda kehanetleri ile dikkat çekiyor. Simpsonslar'ın bu sefer de 2024 yılında yapılacak seçimler için tekrardan aday olan Donald Trump'ın adaylığını 2015 yılında öngördüğü ortaya çıktı.

Amerikan dizisi Simpsonlar, (The Simpsons) dünyadaki olayları önceden bilmesi ile sürekli gündem oluyordu. Son olarak dizinin senaristlerinden Al Jean, Simpsons'ın ABD seçimlerine dair bir kehaneti daha bildiğini açıkladı.

TRUMP'IN ADAYLIĞINI BİLDİLER

2024 yılında yapılacak seçimlere adaylığını erken açıklayan Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği etkinlik sonrasında dikkat çekici bir detayı dizinin yapımcısı ve yazarı Al Jean ile paylaştı. Jean, çizgi dizide Trump'ın 2024 yılı için adaylığının 2015 yılında yayınlanan bir bölümde öngörüldüğünü bir görselle hatırlattı. O bölümden bir ekran görüntüsü paylaşan Jean'in mesajı çizgi dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Simpsonlar'ın kehaneti yine tuttu! Bu sefer Trump'ın 2024'de aday olacağını bildi

2000 YILINDA İSE TRUMP'IN BAŞKAN OLACAĞINI BİLMİŞLERDİ

Jean'in paylaştığı görüntüde dizinin ana karakterlerinden Homer Simpson uçarken görülüyor ve arka planda da bir tabela üzerinde, "Trump 2024" yazıyor. 2000 yılında yapılan bir bölümünde ise Trump'ın ABD başkanı olacağı işaret ediliyordu.

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Son Dakika Dünya Eski ABD Başkanı Trump, 2024'de yeniden aday olacağını açıkladı! Gözler Simpsonlar'ın kehanetine döndü - Son Dakika


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