ABD'de namaz kılan öğrencilere "Büyü yapıyorsunuz" diyen öğretmen, okul yönetimi kararıyla işten çıkarıldı

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ABD'denin Florida eyaletindeki Franklin Academy adlı okulda gerçekleşen olayda,üç öğrencinin namaz kıldığı esnada bir öğretmen odaya girerek "Bir dakika, burası benim odam. Hepiniz bu büyüyü yapıyorsunuz" dedi.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan video kısa sürede gündeme oturarak yaklaşık 7,5 milyon kez izlendi. Kullanıcılar, öğretmenin tavırlarına tepki gösterdi.

İŞTEN ATILDI

Ayrımcılığa hiçbir şekilde müsamaha gösterilmediğini vurgulayan okul, öğretmenin işten atıldığını duyurdu. Franklin Academy, öğretmenin kimliğini ve olayın ne zaman meydana geldiğini açıklamadı.