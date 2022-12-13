ABD'de namaz kılan öğrencilere "Büyü yapıyorsunuz" diyen öğretmen, okul yönetimi kararıyla işten çıkarıldı - Son Dakika
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ABD'de namaz kılan öğrencilere "Büyü yapıyorsunuz" diyen öğretmen, okul yönetimi kararıyla işten çıkarıldı

13.12.2022 12:38

ABD'nin Florida eyaletinde bir öğretmenin, namaz kılan öğrencilere, "Bir dakika, burası benim odam. Hepiniz bu büyüyü yapıyorsunuz" dediği video sosyal medyada infial yarattı. Yaklaşık 7,5 milyon kez izlenen videonun ardından okul yönetimi, öğretmeni işten çıkardı.

ABD'denin Florida eyaletindeki Franklin Academy adlı okulda gerçekleşen olayda,üç öğrencinin namaz kıldığı esnada bir öğretmen odaya girerek "Bir dakika, burası benim odam. Hepiniz bu büyüyü yapıyorsunuz" dedi.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan video kısa sürede gündeme oturarak yaklaşık 7,5 milyon kez izlendi. Kullanıcılar, öğretmenin tavırlarına tepki gösterdi.

İŞTEN ATILDI

Ayrımcılığa hiçbir şekilde müsamaha gösterilmediğini vurgulayan okul, öğretmenin işten atıldığını duyurdu. Franklin Academy, öğretmenin kimliğini ve olayın ne zaman meydana geldiğini açıklamadı.

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Son Dakika Dünya ABD'de namaz kılan öğrencilere 'Büyü yapıyorsunuz' diyen öğretmen, okul yönetimi kararıyla işten çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de namaz kılan öğrencilere "Büyü yapıyorsunuz" diyen öğretmen, okul yönetimi kararıyla işten çıkarıldı - Son Dakika
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