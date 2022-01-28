ABD'nin Pittsburgh kentinde köprü çöktü: 3 yaralı

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin ikinci büyük kenti Pittsburgh'da, Frick Park içinde yer alan köprü henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Kamu Güvenliği yetkilileri, çökme sırasında köprüde taşıtların olduğunu ve olayda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Pittsburgh Kamu Güvenliği yetkilileri bugün yaptıkları açıklamada, halk otobüsü dahil birkaç aracın geçtiği sırada köprünün çöktüğünü duyurdu. Olayda 3 kişinin hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtilirken arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmaya devam ettiği açıklandı.