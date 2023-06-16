ABD'nin Texas Eyaletinde Hortum Felaketi: 3 Ölü, 56 Yaralı - Son Dakika
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ABD'nin Texas Eyaletinde Hortum Felaketi: 3 Ölü, 56 Yaralı

16.06.2023 12:56

ABD'nin Texas eyaletinde Perryton şehrini vuran hortum, 3 kişinin ölümüne ve 56 kişinin yaralanmasına neden oldu. Elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, birçok iş yeri ve mobil ev yıkıldı. Yaklaşık 50 bin hanenin elektriksiz kaldığı felakette, bölgedeki kurtarma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Perryton'u hortum vurdu. Şiddetli fırtına nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, çok sayıda mobil ev yıkıldı. Kırtasiye, çiçekçi, kuaför gibi iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi. Ülkedeki elektrik kesintilerini izleyen Poweroutage.us sitesine göre Texas ve Oklahoma'da yaklaşık 50 bin hane elektriksiz kaldı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ KAYIP

Ochiltree County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, hortum felaketi nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin yaralandığı duyuruldu. Ayrıca 2 kişinin kayıp durumda olduğu aktarıldı. Yıkımın boyutu ve yollara devrilen elektrik hatları nedeniyle gece yarısından itibaren saat 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulandığı ifade edildi. Bölgedeki kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İşte hortumun vurduğu kentten korkunç kareler;

ABD'nin Texas Eyaletini hortum vurdu: 3 ölü
ABD'nin Texas Eyaletini hortum vurdu: 3 ölü
ABD'nin Texas Eyaletini hortum vurdu: 3 ölü
ABD'nin Texas Eyaletini hortum vurdu: 3 ölü
ABD'nin Texas Eyaletini hortum vurdu: 3 ölü
ABD'nin Texas Eyaletini hortum vurdu: 3 ölü
ABD'nin Texas Eyaletini hortum vurdu: 3 ölü
ABD'nin Texas Eyaletini hortum vurdu: 3 ölü
ABD'nin Texas Eyaletini hortum vurdu: 3 ölü
Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya ABD'nin Texas Eyaletinde Hortum Felaketi: 3 Ölü, 56 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Texas Eyaletinde Hortum Felaketi: 3 Ölü, 56 Yaralı - Son Dakika
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