ABD Ordusu'nun 250. Yıl Kutlaması - Son Dakika
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ABD Ordusu'nun 250. Yıl Kutlaması

ABD Ordusu\'nun 250. Yıl Kutlaması
14.06.2025 10:25
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ABD ordusu 14 Haziran'da büyük bir askeri geçit töreni düzenleyecek, protestolar da yapılacak.

ABD ordusu, kuruluşunun 250. yıldönümünü kutlamak için 14 Haziran'da Washington'da bir askeri geçit töreni düzenleyecek.

Etkinlik, geçit töreninin "eşsiz" olacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın 79. doğumgününe denk geliyor.

Ordunun 45 milyon dolara mal olabileceğini söylediği etkinlikte 7,000'den fazla üniformalı asker, onlarca tank ve askeri aracın yanı sıra bando ve havai fişek gösterisi de olacak.

Öte yandan ABD genelinde 1.500'den fazla şehirde Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestoları planlanıyor.

Organizatörler gösterileri, hükümetteki "yolsuzluğa" tepki olarak "ülke çapında bir meydan okuma günü" olarak tanımlıyor.

Tören ne zaman?

Askeri geçit töreninin 14 Haziran Cumartesi günü yerel saatle 18:00 (TSİ 15 Haziran 02:00) civarında başlaması ve Washington'ın önemli anıtlarının yer aldığı National Mall çevresinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ordu sözcüsüne göre büyük geçit töreni ve şenliklerin 25 milyon ila 45 milyon dolar arasında bir maliyeti olacağı tahmin ediliyor.

Bütçenin, tankları ve diğer ağır zırhlı araçları taşımak için inşa edilmemiş olan başkent sokaklarının onarımı için de milyonlarca dolar içermesi bekleniyor.

Trump, "Gürleyen tanklar ve nefes kesen uçuşlar başkentimizde kükreyecek" dedi.

ABD'de en son 1991 yılında eski Başkan George HW Bush döneminde, Körfez Savaşı'nın sona ermesi münasebetiyle bir askeri geçit töreni düzenlenmişti.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana düzenlenen en büyük askeri kutlama olan etkinlik için tahminen 200 binden kişi sokakları doldurmuştu.

Diğer askeri geçit törenleri 1961 yılında eski Başkan John F. Kennedy'nin göreve başlaması sırasında; 1953 yılında eski Başkan Dwight Eisenhower'ın ilk göreve başlaması sırasında; ve 1942 ve 1946 yıllarında İkinci Dünya Savaşı sırasında düzenlenmişti.

'Krallara hayır' protestoları nerede olacak?

"Krallara Hayır" hareketi ise Trump yönetimine karşı çıkmak için ABD genelinde 1.500'den fazla şehir ve kasabada gösteriler planlıyor.

Grubun internet sitesinde "Başkan Trump doğum günü için sokaklarda tanklar ve televizyon için yapılmış bir hakimiyet gösterisi istiyor. Güçlüymüş gibi görünmek için bir gösteri" ifadeleri yer alıyor.

Trump'ın göçmen protestolarını bastırmak için California valisinin karşı çıkmasına rağmen Los Angeles'ta Ulusal Muhafız birlikleri ve ABD Deniz Piyadeleri göndermesi, ülkedeki pek çok hak savunucusunun tepkisini çekmişti.

Gösterilerin arkasındaki grup olan 50501 Hareketi, Nisan ayından bu yana yönetime karşı protestolar düzenliyor.

50501 ismi 50 eyalet, 50 protesto, tek hareket anlamına geliyor.

Chicago, New York, Philadelphia, Charlotte, Atlanta, Houston ve Phoenix gibi şehirlerde büyük mitingler ve yürüyüşler planlanıyor.

Planlanan protestoların haritası, Alaska'dan Florida'ya kadar 50 eyaletin tamamında gerçekleşeceğini gösteriyor.

Trump'ın kaleleri olan Teksas ve Florida'da da onlarca protesto düzenlenmesi bekleniyor.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

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