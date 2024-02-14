ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Taburcu Oldu - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Taburcu Oldu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Taburcu Oldu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, mesane sorunu nedeniyle kaldırıldığı Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden taburcu oldu. Austin'in doktorların tavsiyesi üzerine görevlerini bu hafta boyunca evden yapacağı ifade edildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, Austin'in görevlerini yerine getirmek için gerekli olan iletişim sistemlerine tam erişime sahip olduğu belirtildi.

14.02.2024 10:12
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, mesane sorunu nedeniyle kaldırıldığı Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden taburcu oldu. Austin'in doktorların tavsiyesi üzerine görevlerini bu hafta boyunca evden yapacağı ifade edildi.

Pentagon'dan dün gece yapılan açıklamada, "Sağlık personeliyle yapılan görüşmenin ardından Bakan Austin saat 15.30 sularında Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden taburcu edildi. Doktorlarının tavsiyesi üzerine Bakan Austin, bu hafta içinde Pentagon'daki görevine dönmeden önce bir süre iyileşecek ve görevlerini evinden yürütecek. Görevlerini yerine getirmek için gerekli olan sınıflandırılmamış ve sınıflandırılmış iletişim sistemlerine tam erişime sahiptir" denildi.

Kaynak: DHA

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