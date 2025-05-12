ABD ve Çin'den Gümrük Tarifelerine İndirim Anlaşması - Son Dakika
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ABD ve Çin'den Gümrük Tarifelerine İndirim Anlaşması

ABD ve Çin\'den Gümrük Tarifelerine İndirim Anlaşması

ABD ve Çin, karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca önemli ölçüde düşürme konusunda anlaştı.

12.05.2025 15:11
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ABD ve Çin, karşılıklı gümrük tarifelerini 90 gün boyunca önemli ölçüde düşürecek bir anlaşma üzerinde uzlaştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, iki ülkenin karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürüleceğini belirtti.

Açıklama, iki ülke yetkililerinin İsviçre'de haftasonu yaptığı yoğun görüşmelerden sonra geldi.

Buluşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında ABD'ye giren Çin mallarına büyük gümrük vergileri koymasından sonra iki ülke arasında yapılan ilk görüşmeydi.

ABD Başkanı Çin mallarına % 145 gümrük vergisi koyarken, Pekin yönetimi de bazı ABD mallarına % 125 gümrük vergisi getirmişti.

Ancak uzlaşmayla, ABD'nin Çin ürünlerine yönelik gümrük vergisi 90 gün boyunca % 30'a düşürülecek, Çin'in Amerikan ithal mallarına yönelik gümrük vergisi de aynı sürede % 10 olarak uygulanacak.

Bessent "Her iki ülke de ulusal çıkarlarını çok iyi temsil etti. İki ülkenin de dengeli bir ticaretten çıkarı var. ABD bu amaca doğru ilerlemeye devam edecek" dedi.

Gümrük vergileri ilk konulduğunda mali piyasalarda kaos yaratmış ve küresel durgunluk korkularını artırmıştı.

Gümrük vergilerine ara verilmesi piyasalara olumlu yansıdı. Hong Kong borsasındaki Hang Seng endeksi duyurunun ardından yükseldi ve günü % 3'lük artışla kapattı. Duyurudan önce işlemlere kapanan Şangay Borsası günü % 0,8 artışla tamamladı.

Avrupa borsaları da artışlarla açılırken, ilk göstergeler ABD piyasalarının % 2 ila 3 artışla açılacağına işaret ediyor.

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın geçen ay "Kurtuluş Günü" diye tanımladığı kararlarla, ABD'ye yönelik tüm ithalata genel bir temel vergi oranı koymasının ardından yoğunlaşmıştı.

Beyaz Saray'ın "en kötüleri" diye tanımladığı 60 dolayında ticaret ortağına daha fazla gümrük vergisi konuldu ve bunlar arasında Çin de vardı.

Çin de Amerikan ürünlerine kendi gümrük vergilerini getirip misilleme yaptı ve sonunda ABD Çin ürünlerine % 145, Pekin de bazı Amerikan ürünlerine % 125 vergi koydu.

Yeni anlaşmayla, Çin 90 gün boyunca Amerikan ürünlerine % 10 vergi koyacak. Washington ise vergi oranını % 30'da tutacak. Ek % 20'lik oranın Pekin'in yasadışı fentanil ticaretine karşı daha çok şey yapması adına baskı oluşturmak adına korunduğu belirtildi.

Çin Ticaret Bakanlığı, uzlaşmanın "görüş ayrılıklarını gidermek" adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

İki ülkenin ortak açıklamasında da ABD'li Bakan Scot Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng öncülüğünde "ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili görüşmelere devam etmek için bir mekanizma oluşturulacağı" vurgulandı.

Her iki ülkenin de "sürecek müzakerelerin her bir tarafın ekonomik ve ticari ilişkilerindeki kaygılarını giderme potansiyeline sahip olduğuna inandıkları" kaydedildi.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve Çin'den Gümrük Tarifelerine İndirim Anlaşması - Son Dakika

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