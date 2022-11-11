2004 yılında yanlışlıkla geleceğe gönderilen genç, kanıt olarak kıyamet gününün fotoğrafını gösterdi

Zamanda yolculuk günümüzde tartışılmaya devam ediyor. Zamanda yolculuğa ilişkin son örnek ise bir kez daha tartışmalara neden oldu. İsmini Edward olarak açıklayan bir şahıs, 2004 yılında labaratuvarda çalıştığı sırada yanlışlıkla geleceğe gönderildiğini iddia etti.

KIYAMET GÜNÜNÜN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Edward adlı genç, kendisine inanılmayacağını bildiği için gelecekten bir fotoğraf getirdiğini de iddia etti. Kıyamet gününe ait olduğunu öne sürdüğü bir fotoğraf gösteren genç, kıyamet günü tüm dünyanın sular altında kalacağını söyledi.

"LOS ANGELAS OLDUĞUNU FARK ETTİĞİMDE ŞAŞKINA DÖNDÜM"

Gençadam konuyla ilgili de şunları söyledi: "Sizi şaşırtacak ve hayretler içinde bırakacak bir hikaye anlatacağım. Bir 'yer' gibi göründüm. İnanılmazdı. Kocaman bir tahta platformun üzerinde duruyordum. Sadece ben değil, evler, bina tabii ki hepsi ahşaptan yapılmıştı. Buranın Los Angeles olduğunu fark ettiğimde şaşkına döndüm"

İşte o fotoğraf: