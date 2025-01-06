Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Dünya

BU yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.

Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'nde ödüller sahiplerini buldu. 'The Bear' dizisinin toplam 6 adaylıkla öne çıktığı ve Jacques Audiard imzalı 'Emilia Perez' filminin ise 10 adaylıkla zirveye yerleştiği gecenin sunuculuğunu Nikki Glaser üstlendi.

Jacques Audiard imzalı 'Emilia Perez', En İyi İngilizce Olmayan Film kategorisi de dahil olmak üzere toplam 4 ödül kazandı.

Emmy Ödülleri'ne de damga vuran 'Shogun' ile 'Baby Reindeer' dizileri ise televizyon kategorisinin öne çıkan yapımları oldu.

'The Brutalist' filminin yıldızı Adrien Brody, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Brody, daha önce Piyanist filmindeki rolüyle Oscar ödülü kazandı.

'The Substance' (Cevher) filmindeki performansıyla 2024'e damga vuran Amerikalı oyuncu Demi Moore ise geceden En İyi Kadın Oyuncu ödülüyle ayrıldı. Ünlü oyuncunun 'geri dönüş' filmi olarak nitelendirilen 'The Substance', Coralie Fargeat imzası taşıyor.

SİNEMA DALINDA KAZANANLAR

EN İYİ FİLM (DRAM)

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Nickel Boys

September 5

KAZANAN: The Brutalist

EN İYİ FİLM (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Anora

Challengers

Emilia Perez

A Real Pain

The Substance

Wicked

KAZANAN: Emilia Perez

EN İYİ YÖNETMEN (FİLM)

Jacques Audiard (Emilia Perez)

Sean Baker (Anora)

Edward Berger (Conclave)

Coralie Fargeat (The Substance)

Payal Kapadia (All We Imagine as Light)

KAZANAN: Brady Corbet (The Brutalist)

EN İYİ SENARYO

Emilia Perez

Anora

The Brutalist

A Real Pain

The Substance

Conclave

KAZANAN: Peter Straughan (Conclave)

İNGİLİZCE OLMAYAN EN İYİ FİLM

All We Imagine as Light (ABD/Fransa/Hindistan)

Emilia Perez (Fransa)

The Girl With the Needle (Polonya/İsveç/Danimarka)

I'm Still Here (Brezilya)

The Seed of the Sacred Fig (ABD/Almanya)

Vermiglio (İtalya)

KAZANAN: Emilia Perez (Fransa)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (FİLM - DRAM)

Adrien Brody (The Brutalist)

Timothee Chalamet (A Complete Unknown)

Daniel Craig (Queer)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Conclave)

Sebastian Stan (The Apprentice)

KAZANAN: Adrien Brody (The Brutalist)

EN İYİ KADIN OYUNCU (FİLM - DRAM)

Pamela Anderson (The Last Showgirl)

Angelina Jolie (Maria)

Nicole Kidman (Babygirl)

Tilda Swinton (The Room Next Door)

Fernanda Torres (I'm Still Here)

Kate Winslet (Lee)

KAZANAN: Fernanda Torres (I'm Still Here)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (FİLM - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Jesse Eisenberg (A Real Pain)

Hugh Grant (Heretic)

Gabriel Labelle (Saturday Night)

Jesse Plemons (Kinds of Kindness)

Glen Powell (Hit Man)

Sebastian Stan (A Different Man)

KAZANAN: Sebastian Stan (A Different Man)

EN İYİ KADIN OYUNCU (FİLM - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Amy Adams (Nightbitch)

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofia Gascon (Emilia Perez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (The Substance)

Zendaya (Challengers)

KAZANAN: Demi Moore (The Substance)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (FİLM)

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (A Real Pain)

Edward Norton (A Complete Unknown)

Guy Pearce (The Brutalist)

Jeremy Strong (The Apprentice)

Denzel Washington (Gladiator II)

KAZANAN: Kieran Culkin (A Real Pain)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (FİLM)

Selena Gomez (Emilia Perez)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (The Brutalist)

Margaret Qualley (The Substance)

Isabella Rossellini (Conclave)

Zoe Saldana (Emilia Perez)

KAZANAN: Zoe Saldana (Emilia Perez)

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

Volker Bertelmann (Conclave)

Daniel Blumberg (The Brutalist)

Kris Bowers (The Wild Robot)

Clément Ducol, Camille (Emilia Pérez)

Trent Reznor, Atticus Ross (Challengers)

Hans Zimmer (Dune: Part Two)

KAZANAN: Trent Reznor, Atticus Ross (Challengers)

EN İYİ ANİMASYON

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Moana 2

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

KAZANAN: Flow

SİNEMATİK VE GİŞE BAŞARISI

Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Gladiator II

Inside Out 2

Twisters

Wicked

The Wild Robot

KAZANAN: Wicked

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

Beautiful That Way – The Last Showgirl

Compress/Repress – Challengers

Forbidden Road – Better Man

Kiss the Sky – The Wild Robot

El Mal – Emilia Pérez

KAZANAN: Emilia Perez

TELEVİZYON DALINDA ADAYLAR

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Abbott Elementary

The Bear

The Gentlemen

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

KAZANAN: Hacks

EN İYİ DİZİ (DRAM)

The Day of the Jackal

The Diplomat

Mr. & Mrs. Smith

Shogun

Slow Horses

Squid Game

KAZANAN: Shogun

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ

Baby Reindeer

Disclaimer

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Ripley

True Detective: Night Country

KAZANAN: Baby Reindeer

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DİZİ - DRAM)

Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)

Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)

Gary Oldman (Slow Horses)

Eddie Redmayne (The Day of the Jackal)

Hiroyuki Sanada (Shogun)

Billy Bob Thornton (Landman)

KAZANAN: Hiroyuki Sanada (Shogun)

EN İYİ KADIN OYUNCU (DİZİ - DRAM)

Kathy Bates (Matlock)

Emma D'arcy (House of the Dragon)

Maya Erskine (Mr. & Mrs. Smith)

Keira Knightley (Black Doves)

Keri Russell (The Diplomat)

Anna Sawai (Shogun)

KAZANAN: Anna Sawai (Shogun)

EN İYİ KADIN OYUNCU (DİZİ - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Kristen Bell (Nobody Wants This)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Kathryn Hahn (Agatha All Along)

Jean Smart (Hacks)

KAZANAN: Jean Smart (Hacks)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DİZİ - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Adam Brody (Nobody Wants This)

Ted Danson (A Man on the Inside)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

KAZANAN: Jeremy Allen White (The Bear)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DİZİ)

Liza Colon-Zayas (The Bear)

Hannah Einbinder (Hacks)

Dakota Fanning (Ripley)

Jessica Gunning (Baby Reindeer)

Allison Janney (The Diplomat)

Kali Reis (True Detective: Night Country)

KAZANAN: Jessica Gunning (Baby Reindeer)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DİZİ)

Tadanobu Asano (Shogun)

Javier Bardem (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)

Harrison Ford (Shrinking)

Jack Lowden (Slow Horses)

Diego Luna (La Máquina)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

KAZANAN: Tadanobu Asano (Shogun)

EN İYİ KADIN OYUNCU - MİNİ DİZİ/TV FİLMİ

Cate Blanchett (Disclaimer)

Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Cristin Milioti (The Penguin)

Sofía Vergara (Griselda)

Naomi Watts (Feud: Capote vs. the Swans)

Kate Winslet (The Regime)

KAZANAN: Jodie Foster (True Detective: Night Country)

EN İYİ ERKEK OYUNCU - MİNİ DİZİ/TV FİLMİ

Colin Farrell – The Penguin

Richard Gadd – Baby Reindeer

Kevin Kline – Disclaimer

Cooper Koch – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Ewan McGregor – A Gentleman in Moscow

Andrew Scott – Ripley

KAZANAN: Colin Farrell (The Penguin)

EN İYİ KADIN PERFORMANS (STAND-UP YA DA KOMEDİ)

Jamie Foxx – What Had Happened Was

Nikki Glaser – Someday You'll Die

Seth Meyers – Dad Man Walking

Adam Sandler – Love You

Ramy Youssef – More Feelings

KAZANAN: Ali Wong – Single Lady