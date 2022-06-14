Amber Heard, Johnny Depp'in açtığı davayı kaybettikten sonra ilk kez açıklama yaptı: Adil olunmadı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Amber Heard, Johnny Depp'in açtığı davayı kaybettikten sonra ilk kez açıklama yaptı: Adil olunmadı

14.06.2022 11:04

Johnny Depp'in kendisine açtığı karalama davasını kaybeden oyuncu Amber Heard, karar sonrası ilk kez konuştu. Adil olunmadığını söyleyen oyuncu, "Yalan söylediğimi düşünen insanlar bile gözlerimin içine bakarak bu davanın sosyal medyada adil bir şekilde temsil edildiğini söyleyemez" ifadelerini kullandı.

Haftalar boyu süren Amber Heard ve Johnny Depp davası sonuçlandı ve kazanan Johnny Depp oldu. Dava süresi boyunca Heard ve Depp'in özel hayatı en ince ayrıntısına kadar irdelendi ve dava canlı olarak yayınlandı. Jüri, Heard'ün hareketlerinin kötü niyet taşıdığını da belirterek Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine de karar verdi. Haftalardır gündemden düşmeyen ve davayı kaybeden Amber Heard, karar sonrası ilk kez Amerikan NBC televizyonuna konuştu.

"DAVA SOSYAL MEDYADA ADİL TEMSİL EDİLMEDİ"

NBC'nin tamamı bu hafta yayınlanacak olan röportajdan yayınladığı kısa bölümde Heard "Hiç kimsenin benim hakkımda ne düşündüğünü ya da kendi şahsi evimde, evliliğimde, kapalı kapılar ardından yaşananlara dair yargılarını önemsemiyorum. İnsanların bunları bilmesi gerektiğini de düşünmüyorum, bu yüzden bunları kişisel algılamıyorum. Ancak bütün bu nefret ve kötü sözleri hak ettiğimi, yalan söylediğimi düşünen insanlar bile gözlerimin içine bakarak bu davanın sosyal medyada adil bir şekilde temsil edildiğini söyleyemez. Bana bunun adil olduğunu söyleyemezsiniz" dedi. Heard kararından ve Depp'in söylediklerine inanmalarından ötürü jüriyi suçlamadığını da ekledi.

Johnny Depp'in açtığı davayı kaybeden Amber Heard ilk kez konuştu: Adil olunmadı

"JÜRİ AĞZIMDAN ÇIKAN TEK BİR KELİMEYE NASIL İNANMAZ?

NBC sunucusu Savannah Guthrie'nin jürinin kendisinin yalan söylediğine hükmetmesini hatırlatması üzerine Heard "Nasıl bu sonuca ulaşabilirler? Nasıl 3 buçuk hafta boyunca beni dinledikten sonra ağzımdan çıkan tek bir kelimeye inanmazlar? Onları suçlamıyorum, hatta anlıyorum. O (Johnny Depp) çok sevilen bir isim ve insanlar onu tanıyormuş gibi hissediyor. O çok iyi bir aktör" dedi.

Johnny Depp'in açtığı davayı kaybeden Amber Heard ilk kez konuştu: Adil olunmadı

VİDEOLARI MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

ABD'nin Virginia eyaletinde görülen ve 3 hafta süren dava sonunda mahkeme, Heard'ün ev işi şiddet iddialarının "karalayıcı ve yanlış" olduğuna karar vermişti. Canlı yayınlanan davayı milyonlarca kişi takip etmiş, sosyal medya platformlarında, özellikle TikTok'ta Depp'in bazı videoları milyarlarca kez izlenmişti.

YORUMLAR
500
Kaynak: BBC

Amber Heard, Johnny Depp, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amber Heard, Johnny Depp'in açtığı davayı kaybettikten sonra ilk kez açıklama yaptı: Adil olunmadı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
12:03 Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
11:51 İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı: İran suikast timleri odanızda bekliyor
11:42 Erdoğan'dan sonra Bakan Bilgin'de açıklama yaptı: Temmuzda çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenleme gerçekleştireceğiz
11:40 Yüz felci geçiren Justin Bieber, son durumu hakkında konuştu: Biliyorum bu fırtına geçecek, İsa yanımda
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 1.014 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:13 Benzine 97 kuruşluk indirim bekleniyor! Bu gece yarısından sonra uygulanabilir
11:11 Dolar/TL haftanın ikinci gününde 17,24 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Eski NBA yıldızının dilencilik yaparken görüntülendiği iddia edildi!
10:58 45 gün güneş doğmuyor, nehirler kırmızı akıyor! İşte dünyanın en iç karartıcı şehri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 12:19:44. #1.11#
SON DAKİKA: Amber Heard, Johnny Depp'in açtığı davayı kaybettikten sonra ilk kez açıklama yaptı: Adil olunmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement