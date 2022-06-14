Amber Heard, Johnny Depp'in açtığı davayı kaybettikten sonra ilk kez açıklama yaptı: Adil olunmadı

Haftalar boyu süren Amber Heard ve Johnny Depp davası sonuçlandı ve kazanan Johnny Depp oldu. Dava süresi boyunca Heard ve Depp'in özel hayatı en ince ayrıntısına kadar irdelendi ve dava canlı olarak yayınlandı. Jüri, Heard'ün hareketlerinin kötü niyet taşıdığını da belirterek Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine de karar verdi. Haftalardır gündemden düşmeyen ve davayı kaybeden Amber Heard, karar sonrası ilk kez Amerikan NBC televizyonuna konuştu.

"DAVA SOSYAL MEDYADA ADİL TEMSİL EDİLMEDİ"

NBC'nin tamamı bu hafta yayınlanacak olan röportajdan yayınladığı kısa bölümde Heard "Hiç kimsenin benim hakkımda ne düşündüğünü ya da kendi şahsi evimde, evliliğimde, kapalı kapılar ardından yaşananlara dair yargılarını önemsemiyorum. İnsanların bunları bilmesi gerektiğini de düşünmüyorum, bu yüzden bunları kişisel algılamıyorum. Ancak bütün bu nefret ve kötü sözleri hak ettiğimi, yalan söylediğimi düşünen insanlar bile gözlerimin içine bakarak bu davanın sosyal medyada adil bir şekilde temsil edildiğini söyleyemez. Bana bunun adil olduğunu söyleyemezsiniz" dedi. Heard kararından ve Depp'in söylediklerine inanmalarından ötürü jüriyi suçlamadığını da ekledi.

"JÜRİ AĞZIMDAN ÇIKAN TEK BİR KELİMEYE NASIL İNANMAZ?

NBC sunucusu Savannah Guthrie'nin jürinin kendisinin yalan söylediğine hükmetmesini hatırlatması üzerine Heard "Nasıl bu sonuca ulaşabilirler? Nasıl 3 buçuk hafta boyunca beni dinledikten sonra ağzımdan çıkan tek bir kelimeye inanmazlar? Onları suçlamıyorum, hatta anlıyorum. O (Johnny Depp) çok sevilen bir isim ve insanlar onu tanıyormuş gibi hissediyor. O çok iyi bir aktör" dedi.

VİDEOLARI MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

ABD'nin Virginia eyaletinde görülen ve 3 hafta süren dava sonunda mahkeme, Heard'ün ev işi şiddet iddialarının "karalayıcı ve yanlış" olduğuna karar vermişti. Canlı yayınlanan davayı milyonlarca kişi takip etmiş, sosyal medya platformlarında, özellikle TikTok'ta Depp'in bazı videoları milyarlarca kez izlenmişti.