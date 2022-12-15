Kendisine karşı koyan engelli öğrencisini kucaklayıp yere fırlattı! Okul ceza değil ödül verdi - Son Dakika
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Kendisine karşı koyan engelli öğrencisini kucaklayıp yere fırlattı! Okul ceza değil ödül verdi

15.12.2022 11:29

Amerika'nın Ohio eyalatinde engelli çocukların eğitim gördüğü okulda görev yapan öğretmen Cathy Girardin, okul koridorunda dokuz yaşındaki engelli kız öğrenciyi havaya kaldırıp yere vurdu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ABD'nin Ohio eyaletinde bir engelli çocuğun öğretmeni tarafından gördüğü muamele infial yarattı. Cathy Girardin isimli öğretmen, sınıfa girmek istemeyen küçük kızı önce kucağına aldı, daha sonra sinirle yere fırlattı. O anlar kameralara yansıdı.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARDILAR

Öğrencinin annesi Alexys Wells, okul yönetiminin olayın sadece basit bir olay olduğunu söyleyip öğretmen hakkında soruşturma açmak yerine öğretmeni ücretsiz izne çıkardıklarını söyleyip duruma tepki gösterdi.

Kendisine karşı koyan engelli öğrencisini kucaklayıp yere fırlattı! Okul ceza değil ödül verdi

POLİS OLAYI ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

Olay anına ait videoların sosyal medya üzerinden yayınlanmasından sonra, polis olay ile ilgili soruşturma açtı.

Kendisine karşı koyan engelli öğrencisini kucaklayıp yere fırlattı! Okul ceza değil ödül verdi

OLAY ANI KAMERADA

Videoda öğretmenin taşıdığı kız öğrenciyi sınıfa götürdüğü sırada koridorun sonunda havaya kaldırıp yere vurduğu görülüyor.

Kendisine karşı koyan engelli öğrencisini kucaklayıp yere fırlattı! Okul ceza değil ödül verdi
Kendisine karşı koyan engelli öğrencisini kucaklayıp yere fırlattı! Okul ceza değil ödül verdi
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kendisine karşı koyan engelli öğrencisini kucaklayıp yere fırlattı! Okul ceza değil ödül verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisine karşı koyan engelli öğrencisini kucaklayıp yere fırlattı! Okul ceza değil ödül verdi - Son Dakika
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