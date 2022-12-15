Kendisine karşı koyan engelli öğrencisini kucaklayıp yere fırlattı! Okul ceza değil ödül verdi

ABD'nin Ohio eyaletinde bir engelli çocuğun öğretmeni tarafından gördüğü muamele infial yarattı. Cathy Girardin isimli öğretmen, sınıfa girmek istemeyen küçük kızı önce kucağına aldı, daha sonra sinirle yere fırlattı. O anlar kameralara yansıdı.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARDILAR

Öğrencinin annesi Alexys Wells, okul yönetiminin olayın sadece basit bir olay olduğunu söyleyip öğretmen hakkında soruşturma açmak yerine öğretmeni ücretsiz izne çıkardıklarını söyleyip duruma tepki gösterdi.

POLİS OLAYI ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

Olay anına ait videoların sosyal medya üzerinden yayınlanmasından sonra, polis olay ile ilgili soruşturma açtı.

OLAY ANI KAMERADA

Videoda öğretmenin taşıdığı kız öğrenciyi sınıfa götürdüğü sırada koridorun sonunda havaya kaldırıp yere vurduğu görülüyor.