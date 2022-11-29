ABD'de acil durum servisi 911'i arayan kadın, telefonda görüştüğü sırada şikayetçi olduğu kocası tarafından öldürüldü - Son Dakika
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ABD'de acil durum servisi 911'i arayan kadın, telefonda görüştüğü sırada şikayetçi olduğu kocası tarafından öldürüldü

29.11.2022 12:12

ABD'nin Teksas eyaletinde acil durum servisi 911'i arayan bir kadın, eski kocasıyla tartıştığını ve evliğinin bittiğini söylediği esnada eski eşi tarafından silahla öldürüldü. Eşini öldüren katil koca, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Geçen hafta yaşanan olayda sabaha karşı Dallas'ın Lewisville bölgesinde sitenin dışındakiotoparkta tartışmaya tutuştu.

TELEFONDA KONUŞURKEN KADINI VURDU

Gittikçe alevlenen tartışmanın devamında kadın 911'i arayarak durumu güvenlik güçlerine bildirmek istedi. Kadın telefonda eşiyle evliliğinin bittiğini dile getirdiği sırada, eski koca belinden çıkardığı silahı çıkararak kadına ateş etti.

Eski koca dehşeti! Polisi arayan kadının üzerine kurşun yağdırdı

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULDU

Güvenlik görevliler art arda duyduğu silah seslerinin ardından olayın yaşandığı yeri tespit edip cinayetin işlendiği yere gitti. Tanıklar daha sonra 911'i arayarak acil durum operatörlerine adamın kadını vurduğunu ve ardından kendi canına kıydığını bildirdi. Olay yerine gelen polisler, kadını göğsünde çok sayıda kurşun yarası almış halde adamı da başından vurulmuş olarak buldu.

YORUMLAR (1)
  • Emrah tosun : Bizim ülkemizde hergün kadin öldürülüyor bizim icin normal gibi oldu malesef artık amerikada günün olayı oldu Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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