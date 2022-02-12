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Amsterdam'da yüksek kira beklentisiyle evini boş tutan ev sahiplerine ceza - Son Dakika
BBC

Amsterdam'da yüksek kira beklentisiyle evini boş tutan ev sahiplerine ceza

12.02.2022 14:49
Amsterdam'da yüksek kira beklentisiyle evini boş tutan ev sahiplerine ceza

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da boşalan evlerini, belediye tarafından belirlenen süre içerisinde kiraya vermeyen ev sahipleri, para cezasına çarptırılacak.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da boşalan evlerini, belediye tarafından belirlenen süre içerisinde kiraya vermeyen ev sahipleri, para cezasına çarptırılacak.

Amsterdam Belediye Meclisi, bu uygulama ile konut sıkıntısı yaşanan kentte, yüksek kira beklentisi ya da uzun süren tadilatlar nedeniyle evlerin boş kalmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Kent yönetimi, 2017'den bu yana konut ve boş evler sorunu üzerinde çalışıyor. Özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması (Brexit) sonrası çok sayıda şirket ve kurumun Londra'dan Amsterdam'a taşınması, konut sorununu artmasına katkıda bulundu.

Son 2 yılda Amsterdam'daki 10 bin ev, sahibi tarafından kullanılmak yerine, yüksek fiyattan kiralandı. Amsterdam'da aylık ev kiraları ortalama bin 500 euro civarında.

Kentteki ev sahiplerinin önemli bir kısmı, yüksek kira beklentisi nedeniyle evlerini uzun süre boş tutuyor. Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) verilerine göre, Amsterdam'daki evlerin yaklaşık yüzde 6'sı uzun süredir boş.

Yüksek kira beklentisi veya uzun süren tadilatlar nedeniyle evlerin boş kalması, konut krizinin daha da büyümesine yol açıyor. Bu nedenle Amsterdam Belediye Meclisi, evini bilerek boş tutan mülk sahiplerine karşı harakete geçme kararı aldı.

Daha önce yasal boşluk nedeniyle ev sahiplerine yönelik zorlayıcı uygulama ya da cezai yaptırım söz konusu değildi. Ancak Amsterdam Belediye Meclisi'nde kabul edilen yeni öneri ile artık bu mümkün hale geldi.

Bir ev boşaldıktan sonra 3 ay içinde belediye yetkilileri ev sahibi ile görüşmeye başlayacak. Belediyenin belirlediği bir süre içinde mülk sahibi, evi yeniden yaşanabilir duruma getirecek.

Ev sahipleri, mümkün olan en kısa süre içinde yeni bir kiracı bulmak için ellerinden her şeyi yapmak zorunda olacak. Mülk sahipleri, geçici kiralama başvurusu yapmaya da zorlanacak. Tadilat yapılacak veya yıkılacak evler de, geçici bir süre kiraya verilecek.

6 ayda bildirmeyene para cezası

Evlerinin boş olduğunu 6 ay içinde belediyeye bildirmeyen mülk sahipleri, "kriz ve kurtarma yasası" uyarınca para cezasına çarptırılacak.

Belirlenen sürede kiralanmayan evlerin, belediye tarafından belirlenen "piyasaya dayalı kira bedeli" üzerinden kiraya verilmesi dayatılacak. Böylece, ev sahiplerinin yüksek kira bedeli istemesi ya da daha fazla ödemeye istekli bir kiracı beklemek için uzun süre evlerini boş tutmaları engellenecek.

Belediyeye göre, son yıllarda konut sıkıntısı ve artan fiyatlar nedeniyle çok sayıda kişi sadece kiraya vermek için Amsterdam'da ev satın alıyor.

Bu nedenle belediye, ev satın almaya da yeni koşullar getirdi. Nisan ayından itibaren değeri 512 bin euroya kadar olan bir ev satın alan kişiler, en az 4 yıl boyunca bu evde oturmak zorunda olacak.

Amsterdam Belediye Meclisi üyesi Jakob Wedemeijer'e göre, kent bir konut krizi içinde. Wedemeijer, Hollanda medyasına, "Bu düzenleme ile birlikte, mal sahiplerini piyasaya dayalı bir kira karşılığında ev kiralamaya zorlayabiliriz. Pahalı kiralık evlere talep yoksa, kiranın düşmesi gerekir" dedi.

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Hollanda, England, Londra, konut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amsterdam'da yüksek kira beklentisiyle evini boş tutan ev sahiplerine ceza - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Amsterdam'da yüksek kira beklentisiyle evini boş tutan ev sahiplerine ceza - Son Dakika
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