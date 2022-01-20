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Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar - Son Dakika

Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar

20.01.2022 17:19
Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar

İngiltere'deki Blackburn Camisinde anma programı için bir araya gelen Müslüman vatandaşlar, kendilerine ikram edilen hurmayı açtıklarında hayatlarının şokunu yaşadılar. Hurmadaki Arapça "Allah" yazısı karşısında neye uğradıklarını şaşırtan vatandaşlar, bu durumu mucize olarak nitelendirdi.

İngiltere'de yaşayan Müslüman vatandaşlar, yakın gördükleri birinin ölüm yıldönümü nedeniyle Blackburn Camisi'ndeki anma programına katıldı. Burada hem anma hem de ibadetlerini gerçekleştirmeye başlayan vatandaşlara bir süre sonra hurma ikram edildi.

ARAPÇA "ALLAH" YAZIYORDU

Vatandaşlar, hurmalardan bir tanesini kestiklerinde karşılarına çıkan Arapça "Allah" yazısı nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Babasının anması için camide olan 30 yaşındaki Hafız-Abdul Basit, "Bu yaşadığımız Allah'ın mucizesinin bir kanıtı" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DE İLK KEZ OLUYOR

Söz konusu olayın dikkat çeken yanı ise İngiltere'de ilk defa böyle bir durumlar karşılaşılıyor olması. Asya ve Doğu ülkelerinde daha önce benzer durumlara rastlandığı biliniyor. Fakat İngiltere'de ilk kez böyle bir şey yaşandı.

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Müslüman, England, Arapça, Mevla, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar - Son Dakika
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