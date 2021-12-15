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Annesini sevgilisiyle yakaladı! Önce inkar ettiler, şimdi sevgilisinden bir kardeşi var - Son Dakika

Annesini sevgilisiyle yakaladı! Önce inkar ettiler, şimdi sevgilisinden bir kardeşi var

15.12.2021 08:35
Annesini sevgilisiyle yakaladı! Önce inkar ettiler, şimdi sevgilisinden bir kardeşi var

Alena Sankey erkek arkadaşının annesi ile çok yakın olduğunu düşünürken, bir gün onları öpüşürken yakaladı. 8 aydır birlikte olduklarını öğrendi. Annesi ilişkileri açığa çıktığı zaman müstakbel damadıyla kaçtı hatta, şu anda da nişanlılar ve bir bebekleri var.

TikTok'ta bu enteresan durumu anlatan Alena Sankey şöyle konuşuyor:

"18. yaş günümden bir gün önce annemin sevgilimle seks yaptığını öğrendim. Şu anda nişanlılar ve bebekleri var. 4 yıldır ikisiyle de görüşmüyorum."

ÖNCE İNKAR ETTİLER

Sankey hikayesini şu sözlerle dile getiriyor:

"Ben 17 yaşımdayken sevgilim 21 yaşındaydı. Bizim evimizde annem, ben ve sevgilim yemek yedik. Ben uyuyakalmışım, kalktığım zaman sesler duydum ve aşağı indim. Öpüşüyorlardı. Tabii ki ikisi de başta yanlış gördüğümü, böyle bir şey yaşanmadığını söylediler."

İLAÇ BİLE VERMİŞLER

Annesi ve erkek arkadaşı kadını öyle bir manipüle etmişler ki, hayal gördüğünü düşündürüp doktora bile götürmüşler. Doktor Alena'ya ilaçlar vermiş.

Alena daha sonra bu ilişkinin aslında 8 aylık olduğunu öğrenince çok daha büyük bir şok yaşamış. Tabii bunu öğrendiği an sevgilisi yine kendisine böyle bir şey olmadığını söylemiş ama inanmamış tabii ki.

BABASINA ANLATMIŞ

"Babamın iş yerine gittim, her şeyi anlatmak istiyordum. O günü düşündükçe hala üzülüyorum, onlar yüzünden babama yapmak zorunda olduğum şeyi hatırlıyorum. Babam bunu olgunlukla karşıladı ve tek merak ettiği şeyin kardeşim ve benim iyi olup olmadığımız olduğunu söyledi."

Alena ve babası eve döndükleri zaman annesinin evi terk ettiğini görmüşler. O zamandan beri Alena annesi ile konuşmuyormuş. Tek bildiği annesi ve eski sevgilisinin nişanlı olduğu ve bir de bebekleri olduğuymuş.

Annesini sevgilisiyle yakaladı! Önce inkar ettiler, şimdi sevgilisinden bir kardeşi var

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Son Dakika Dünya Annesini sevgilisiyle yakaladı! Önce inkar ettiler, şimdi sevgilisinden bir kardeşi var - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Annesini sevgilisiyle yakaladı! Önce inkar ettiler, şimdi sevgilisinden bir kardeşi var - Son Dakika
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