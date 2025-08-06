ABD'de hasta nakli yapan küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Arizona eyaletinde hasta nakleden küçük uçağın düştüğü bildirildi. Yetkililer, bir hastayı nakletmek üzere yola çıkan uçağın iniş sırasında düştüğünü ve taşıdığı 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), uçağın 'Beechcraft' tipi olduğunu ve kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Arizona'da Hasta Nakil Uçağı Düştü - Son Dakika
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