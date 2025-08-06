Arizona\'da Hasta Nakil Uçağı Düştü

ABD'de hasta nakli yapan küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Arizona eyaletinde hasta nakleden küçük uçağın düştüğü bildirildi. Yetkililer, bir hastayı nakletmek üzere yola çıkan uçağın iniş sırasında düştüğünü ve taşıdığı 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), uçağın 'Beechcraft' tipi olduğunu ve kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.