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Arjantin'deki orman yangını, yerleşim yerlerine sıçradı - Son Dakika

Arjantin'deki orman yangını, yerleşim yerlerine sıçradı

Son Güncelleme: 11.10.2023 07:47

Arjantin'in Cordoba kentinde başlayan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Görüntüler büyük korku yaratırken, ekiplerin canla başla mücadelesi sürüyor.

Arjantin'in orta kesiminde yer alan Cordoba kentindeki dağlık alanda başlayan orman yangını, yerleşim yerlerine sıçradı. Bölgeden gelen görüntüler ise durumun vahametini ortaya koydu.

EVLER BOŞALTILDI

Yapılan açıklamada, Punilla Vadisi'nde başlayan orman yangınının kent merkezine doğru ilerlediği ve bazı evlerin boşaltıldığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesine rağmen hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Arjantin'deki Orman Yangını Kent Merkezine Sıçradı

GÖRÜNTÜLER ENDİŞE VERİCİ

Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada ise bölgeye 8 söndürme uçağı ile bir helikopterin sevk edildiği belirtildi. Yangınla mücadeleye ordu mensuplarının da destek verdiği ve alevlerin şiddetine göre tahliye işlemlerinin hızlandırılabileceği bilgisi paylaşıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yangının geniş bir alanda etkili olduğu ve yerleşim yerlerine doğru hızla ilerlediği görülüyor.

Arjantin'deki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı! Görüntüler korkunç
Arjantin'deki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı! Görüntüler korkunç
Kaynak: AA

Arjantin, İtfaiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arjantin'deki orman yangını, yerleşim yerlerine sıçradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arjantin'deki orman yangını, yerleşim yerlerine sıçradı - Son Dakika
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