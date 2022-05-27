Amatör arkeolog Dylan Herbert, Hadrian Duvarı yakınında gerçekleştirdiği kazılarda tarihi eser olacağını düşündüğü bir taş keşfetti. Taşı da alıp laboratuvarına giden Herbert, taşın tam 1800 yıllık olduğunu tespit etti.
Herbert daha sonra taşın üzerinde yazılar olduğunu fark etti. Hemen kolları sıvayan ve taşı kazmaya başlayan Herbert, bir süre uğraştıktan sonra taşın üzerindeki yazıyı ortaya çıkarmayı başardı.
Arkeolog daha sonra arkadaşlarından da yardım alarak taşın üzerinde ne yazdığını öğrendi. Fakat öğrendikleri karşısında kendi de büyük bir utanç yaşıyordu.
Taşın üzerinde bir erkek cinsel organ figürü tespit eden arkeologlar, ayrıca o dönem azizle kavgalı olan kişiler tarafından azize yönelik küfürler yazıldığını belirledi.
İşte o taş:
Son Dakika › Dünya › Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler - Son Dakika