Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler - Son Dakika
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Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler

27.05.2022 16:59

Arkeolog Dylan Herbert, İngiltere'de Roma surlarına yakın bir alanda kazı yaparken ilginç bir taş buldu. Taşın üzerinde bir takım yazılar olduğunu gören Herbert, hemen taşı kazıdı. Gördükleri şey karşısında şaşırıp kaldılar. Taşın üzerinde bir cinsel organ çizimi ve dönemin azizine küfürler yazıldığı ortaya çıktı.

Amatör arkeolog Dylan Herbert, Hadrian Duvarı yakınında gerçekleştirdiği kazılarda tarihi eser olacağını düşündüğü bir taş keşfetti. Taşı da alıp laboratuvarına giden Herbert, taşın tam 1800 yıllık olduğunu tespit etti.

ÜZERİNDE YAZI OLDUĞUNU FARK ETTİ

Herbert daha sonra taşın üzerinde yazılar olduğunu fark etti. Hemen kolları sıvayan ve taşı kazmaya başlayan Herbert, bir süre uğraştıktan sonra taşın üzerindeki yazıyı ortaya çıkarmayı başardı.

YARDIM ALARAK NE YAZDIĞINI ÖĞRENDİ

Arkeolog daha sonra arkadaşlarından da yardım alarak taşın üzerinde ne yazdığını öğrendi. Fakat öğrendikleri karşısında kendi de büyük bir utanç yaşıyordu.

CİNSEL ORGAN ÇİZİP, AZİZE KÜFÜR ETMİŞLER

Taşın üzerinde bir erkek cinsel organ figürü tespit eden arkeologlar, ayrıca o dönem azizle kavgalı olan kişiler tarafından azize yönelik küfürler yazıldığını belirledi.

İşte o taş:

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Son Dakika Dünya Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler - Son Dakika


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