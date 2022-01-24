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Avrupa'da en kötü kuş gribi salgını: Hollanda'da 200 binden fazla tavuk daha itlaf edildi - Son Dakika
BBC

Avrupa'da en kötü kuş gribi salgını: Hollanda'da 200 binden fazla tavuk daha itlaf edildi

24.01.2022 15:11
Avrupa'da en kötü kuş gribi salgını: Hollanda'da 200 binden fazla tavuk daha itlaf edildi

Avrupa'da şu ana kadar görülen en kötü kuş gribi salgını nedeniyle Hollanda'da iki ayrı kanatlı çiftliğindeki 200 binden fazla tavuk daha itlaf edildi.

Avrupa'da şu ana kadar görülen en kötü kuş gribi salgını nedeniyle, Hollanda'da iki ayrı kanatlı çiftliğindeki 200 binden fazla tavuk daha itlaf edildi.

Ocak ayının ilk haftasında da kuş gribi görülen çiftliklerde 190 bin tavuk öldürülmüştü.

Hollanda Tarım Bakanlığı'na göre, çiftliklerde kuş gribinin tehlikeli ve oldukça bulaşıcı bir türü saptandı.

Almanya Gıda, Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı'na bağlı Friedrich Loeffler Enstitüsü'ne göre Avrupa, şu ana kadarki en kötü kuş gribi salgınıyla mücadele ediyor.

Finlandiya'dan Faroe Adaları'na, Rusya'dan İrlanda ve Portekiz'e kadar bütün kıtada görülen salgın, kümes hayvancılığının en yaygın olduğu Hollanda'da kendisini hissetiriyor.

Ekim ayı sonundan itibaren tüm kanatlı çiftliklerine kafes zorunluluğu getirilmesine rağmen, Hollanda'da çok sayıda, tavuk, hindi, ördek, güvercin, kuğu ve diğer kanatlı türlerine kuş gribi bulaştı.

Son olarak ülkenin kuzeyindeki Grootshermer kasabasındaki bir kanatlı hayvan çiftliğinde kuş gribi teşhis edilmesi üzerine 170 bin tavuk itlaf edildi.

Kuzey Brabant eyaletindeki Willemstad kasabasındaki bir çiftlikte de 46 bin tavuk, resmi yetkililerin gözetiminde öldürüldü.

Kuzey Hollanda ve Kuzey Brabant eyaletlerinde kuş gribi görülen tesislere yakın olan kanatlı çiftliklerinde de salgına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kasım ayından bu yana Hollanda'nın değişik bölgelerindeki yaklaşık 20 çiftlikte, kanatlı hayvanlara kuş gribi teşhisi kondu.

Ocak ayı başlatında ülkenin kuzeyindeki Bentelo kasabasında bulunan bir çiftlikte 190 bin tavuk itlaf edilmişti.

Hollanda Gıda Güvenliği Kurumu (NVWA), virüsün daha fazla yayılmaması için enfekte olmayan diğer kuşların da öldürülmesine karar verdi.

Kuş gribi görülen bölgelerde ulaşım yasağı da uygulanıyor. Kanatlı hayvan yetiştiricilerinin, hayvan, yumurta ve gübre taşımasına izin verilmiyor.

Gazlanarak öldürülen tüm hayvanlar, Hollanda'da alanında tek olan Rendac adlı özle bir şirkete götürülüyor. Burada önce özel bir işlemle ölü hayvanların tüm bakteri ve virüsleri yok ediliyor, sonra biyoyakıta dönüştürülüyorlar.

Bu yakıt, santrallerde elektrik üretmek için kullanılıyor.

Kuş gribinin henüz ilacı yok ve hayvanlardan insanlara da bulaşabiliyor. Kuş gribi, normal griple aynı belirtileri gösteriyor, ateş, baş ağrısı ve kas ağrılarına neden olabiliyor.

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Kuş Gribi, Hollanda, Tavuk, Ocak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa'da en kötü kuş gribi salgını: Hollanda'da 200 binden fazla tavuk daha itlaf edildi - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Avrupa'da en kötü kuş gribi salgını: Hollanda'da 200 binden fazla tavuk daha itlaf edildi - Son Dakika
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