Avusturya Başbakanı Nehammer İstifa Etti

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AVUSTURYA Başbakanı Nehammer koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine istifa edeceğini duyurdu.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, sosyal medya hesabından istifa edeceğini açıklayarak, düzenli geçiş sağlayacağı taahhüdünde bulundu. Nehammer, eylül ayındaki parlamento seçimlerinin ardından sosyal demokratlarla bir hükümet koalisyonu kurmak için yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından görevinden istifa edeceğini belirtti.