Bakan Akar'dan Yunanistan'a 12 mil tepkisi: Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın - Son Dakika
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Bakan Akar'dan Yunanistan'a 12 mil tepkisi: Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın

09.01.2023 12:30

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. Akar, Yunan medyasında yer alan, Atina'nın seçimler öncesi Girit'te 6 mil olan kara sularını 12 mile çıkarmaya hazırlandığı iddiasına ilişkin, "Yunanistan'a diyoruz ki yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın" dedi.

Yunan basınından olan Ta Nea, geçtiğimiz günlerde Atina hükümetinin Ankara'yı kızdıracak bir hamle hazırlığı içerisinde olduğunu yazdı. Gazete, gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde Yunanistan'ın Girit'in bazı yönlerden deniz yetki alanlarını 12 mile çıkarmaya hazırlandığını iddia etti. İddialara Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net yanıt geldi.

"HAKKIMIZI ÇİĞNETMEYECEĞİZ"

Yunanistan'ın işgal girişiminin Milli Mücadele ile akamete uğratıldığını hatırlatan Akar, "Yunanistan 1919'da bazı ülkelerin teşvik ve tahrikiyle Anadolu'ya yönelik işgal girişimi Milli Mücadele ile akamete uğratıldı. Biz de onlara tarihten ders alın, başınızı belaya sokmayın, yeni maceralara girmeyin, başka ülkelerin hak ve menfaati için kendi halkınızın hak ve menfaatlerini heder etmeyin diyoruz. Biz Yunanistan'ın tahriklerine kapılmadan hiçbir oldu bittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz. Bu konuda azimli ve kararlıyız" dedi.

Bakan Akar'dan Yunanistan'a 12 mil tepkisi: Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın

"6 MİLDEN FAZLASINI KABUL ETMEYİZ"

"Yunanistan'ın Girit'te 6 mil olan kara sularını 12 mile çıkarmaya hazırlandığı" iddiasına değinen Akar, "6 milden fazlasını kabul etmeyiz. Biz Türkiye olarak kimseyi tehdit etmedik. Yunanistan'ı hiç etmedik. Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik. Güçlü Türkiye, güçlü TSK, güçlü NATO, güçlü ittifak. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör ülkeler arasında yer aldığını belirten Akar, "KKTC kuruldu, mesele onun tanınması meselesi. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Yunanistan'a diyoruz ki yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın. Yanlış hesap Ankara'dan döner" ifadelerini kullandı.

"85 MİLYON İNSANIMIZIN HAKKINI HUKUKUNU KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sözlerinin sonunda Türk Deniz Kuvvetlerinin dünyadaki saygın yerine dikkati çeken Akar, "Bir taraftan Deniz Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının bilgisini, tecrübesini takviye ederken diğer taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve desteğiyle en ileri teknolojiye sahip gemiler, ileri teknoloji ürünü araç, gereç, silah, malzeme ve mühimmat ile Deniz Kuvvetlerimizi teçhiz etmeye, donatmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bundan sonra da çok daha ileri düzeyde bir Deniz Kuvvetleri ile ülkemizin, 85 milyon vatandaşımızın hakkını, hukukunu denizlerimizde korumaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Bakan Akar'dan Yunanistan'a 12 mil tepkisi: Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Yunanistan'a 12 mil tepkisi: Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın - Son Dakika
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