İngiltere'nin Blackpool şehrindeki bakımevinde yaşananlar, duyanların tüylerini ürpertti. Ailesi tarafından bakımevine yerleştirilen 90'lı yaşlarında kadın, evine ziyarete gitmesinin ardından yeniden bakımevine dönmek istemedi. Kadın, bakımevinde şiddete uğradığını söyledi.
Kadının iddialarının doğru olup olmadığını öğrenmek isteyen aile üyeleri, bakımevindeki odaya gizli kamera yerleştirip beklemeye başladı. Ancak çok geçmeden korkunç gerçek ortaya çıktı.
Kadının bakıcısı Philip Carey isimli adam, bakımevindeki kadına şiddet uyguladıktan sonra tecavüz etmeye başladı. Bu anlara şahit olan aile üyeleri de hemen polisi aradı. Olay yerine baskın yapan ekipler Carey'i gözaltına aldı.
"Ruhsal bozukluğu olan kişiye cinsel saldırı" suçundan hüküm giyen adam, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mağdur aile tarafından yapılan açıklamada ise "Onu daha rahat bir koşulda yaşatmak istiyorduk, yaşananlardan dolayı çok üzgünüz" açıklaması yapıldı.
Son Dakika › Dünya › Bakıcısının, yaşlı annelerine tecavüz ettiğini gizli kamerada fark ettiler! Sapık bakıcı müebbet yatacak - Son Dakika Dünya