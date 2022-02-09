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Bakıcısının, yaşlı annelerine tecavüz ettiğini gizli kamerada fark ettiler! Sapık bakıcı müebbet yatacak - Son Dakika

Bakıcısının, yaşlı annelerine tecavüz ettiğini gizli kamerada fark ettiler! Sapık bakıcı müebbet yatacak

09.02.2022 13:00

İngiltere'de annelerinin kaldığı huzurevindeki odaya gizli kamera yerleştiren aile üyeleri, bakıcılarının annelerine tecavüz ettiği anlara şahit oldu. Şikayet üzerine huzurevine baskın yapan polis, bakıcıyı gözaltına aldı.

İngiltere'nin Blackpool şehrindeki bakımevinde yaşananlar, duyanların tüylerini ürpertti. Ailesi tarafından bakımevine yerleştirilen 90'lı yaşlarında kadın, evine ziyarete gitmesinin ardından yeniden bakımevine dönmek istemedi. Kadın, bakımevinde şiddete uğradığını söyledi.

GİZLİ KAMERA KOYDULAR

Kadının iddialarının doğru olup olmadığını öğrenmek isteyen aile üyeleri, bakımevindeki odaya gizli kamera yerleştirip beklemeye başladı. Ancak çok geçmeden korkunç gerçek ortaya çıktı.

Gizli kamerada bakıcılarının annelerine tecavüz ettiğini görüp, hemen polisi aradılar

TECAVÜZ EDERKEN YAKALANDI

Kadının bakıcısı Philip Carey isimli adam, bakımevindeki kadına şiddet uyguladıktan sonra tecavüz etmeye başladı. Bu anlara şahit olan aile üyeleri de hemen polisi aradı. Olay yerine baskın yapan ekipler Carey'i gözaltına aldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

"Ruhsal bozukluğu olan kişiye cinsel saldırı" suçundan hüküm giyen adam, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mağdur aile tarafından yapılan açıklamada ise "Onu daha rahat bir koşulda yaşatmak istiyorduk, yaşananlardan dolayı çok üzgünüz" açıklaması yapıldı.

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Blackpool, England, Hassas İçerik, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakıcısının, yaşlı annelerine tecavüz ettiğini gizli kamerada fark ettiler! Sapık bakıcı müebbet yatacak - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Bakıcısının, yaşlı annelerine tecavüz ettiğini gizli kamerada fark ettiler! Sapık bakıcı müebbet yatacak - Son Dakika
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