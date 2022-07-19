Rusya'da yaşanan olayda, balkonda tartışan 2 kişinin metrelerce yükseklikten düşme anı sosyal medyada gündem oldu.
Kameralara yansıyan görüntülerde, hararetli bir şekilde tartışan çiftin, balkon demirinin kırılması ile birlikte yere çakılma anı yer aldı. Görüntüler Twitter'da kısa sürede viral oldu. Öte yandan çiftin ikisinin de 35 yaşında olduğu ve aralarında günlerdir devam eden bir problem olduğu bilgisi edinildi.
Görüntüler gündem olması üzerine açıklamalarda bulunan yetkililer ise çiftin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Vücutlarında ufak çaplı ezikler olduğu belirtilen şahıslar hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı da belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Balkonda kavga eden çift, parmaklıkların kırılmasıyla metrelerce yükseklikten düştü! - Son Dakika