Balkonda kavga eden çift, parmaklıkların kırılmasıyla metrelerce yükseklikten düştü! - Son Dakika
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Balkonda kavga eden çift, parmaklıkların kırılmasıyla metrelerce yükseklikten düştü!

19.07.2022 09:46

Twitter'da paylaşılan görüntülerde balkonda kavga eden çiftin, parmaklıkların kırılması üzerine metrelerce yükseklikten yere düşme anı gündem oldu. O anlar saniye saniye kameraya kaydedilirken, çiftin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Rusya'da yaşanan olayda, balkonda tartışan 2 kişinin metrelerce yükseklikten düşme anı sosyal medyada gündem oldu.

BALKON DEMİRİ KIRILINCA YERE ÇAKILDILAR

Kameralara yansıyan görüntülerde, hararetli bir şekilde tartışan çiftin, balkon demirinin kırılması ile birlikte yere çakılma anı yer aldı. Görüntüler Twitter'da kısa sürede viral oldu. Öte yandan çiftin ikisinin de 35 yaşında olduğu ve aralarında günlerdir devam eden bir problem olduğu bilgisi edinildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Görüntüler gündem olması üzerine açıklamalarda bulunan yetkililer ise çiftin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Vücutlarında ufak çaplı ezikler olduğu belirtilen şahıslar hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı da belirtildi.

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Son Dakika Dünya Balkonda kavga eden çift, parmaklıkların kırılmasıyla metrelerce yükseklikten düştü! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balkonda kavga eden çift, parmaklıkların kırılmasıyla metrelerce yükseklikten düştü! - Son Dakika
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