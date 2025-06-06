ABD'nin Baltimore kentinde, hastanedeki jeneratör tanklarının aşırı doldurulması nedeniyle 2 bin galon dizel yakıt liman bölgesinde denize döküldü.
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki bir hastanenin jeneratör tanklarının aşırı doldurulması nedeniyle 2 bin galon dizel yakıtın denize sızdığı bildirildi. Limanda denize bariyerler yerleştirilerek yakıtın daha geniş bir bölgeye yayılmaması için önlem alındığı kaydedildi. Temizlik çalışmasına ise yerel ve federal düzeyde 100'den fazla personel katıldığı bilgisi paylaşıldı.
Son Dakika › Dünya › Baltimore'da Dizel Sızıntısı - Son Dakika
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