Bangkok'ta Otelde Yangın: 3 Turist Hayatını Kaybetti

Dünya

TAYLAND'ın başkenti Bangkok'ta bir otelde çıkan yangında 3 turist öldü, 7 kişi yaralandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un turistik bölgelerinden Khaosan'daki bir otelde dün yerel saatle 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında Brezilyalı bir turistin olay yerinde hayatını kaybettiği, yaralı bir ABD ve bir Ukrayna vatandaşının ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çatı katından 34 kişinin kurtarıldığı ve hastaneye kaldırılan 7 yaralının tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.