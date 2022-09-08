Başbakan Truss açıklamasında 'Kral 3. Charles' unvanını kullandı - Son Dakika
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Başbakan Truss açıklamasında 'Kral 3. Charles' unvanını kullandı

08.09.2022 21:45
Başbakan Truss açıklamasında 'Kral 3. Charles' unvanını kullandı

Hükümet kurma görevini Kraliçe 2. Elizabeth'ten kısa bir süre önce alan İngiltere Başbakanı Liz Truss, Kraliçe'nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Hükümet kurma görevini Kraliçe 2. Elizabeth'ten kısa bir süre önce alan İngiltere Başbakanı Liz Truss, Kraliçe'nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Truss "Bugün Taç, bin yıldan fazla bir süredir olduğu gibi, yeni hükümdarımıza, yeni devlet başkanımız Majesteleri Kral III. Charles'a geçiyor" dedi.

Başbakan Truss, Kraliçe'nin ölümüyle Kral olan Prens Charles için 'Kral 3. Charles' unvanını kullandı. Truss açıklamasında 'İkinci Elizabeth' döneminin sonra erdiğini vurgulayarak "Çok Yaşa Kral" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Kral 3. Charles ise annesinin ölümüyle ilgili yazılı yaptığı açıklamada "Sevgili Annem, Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır. Değerli bir hükümdarın ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz" ifadelerini kullandı. Büyük annesinin ölümüyle taht sırasında ikinci sırada olan Prens William, tahtın birinci sıradaki varisi olurken oğlu George ise ikinci sıradaki varis oldu.

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Kaynak: DHA

Liz Truss, England, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Başbakan Truss açıklamasında 'Kral 3. Charles' unvanını kullandı - Son Dakika

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