Hükümet kurma görevini Kraliçe 2. Elizabeth'ten kısa bir süre önce alan İngiltere Başbakanı Liz Truss, Kraliçe'nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Truss "Bugün Taç, bin yıldan fazla bir süredir olduğu gibi, yeni hükümdarımıza, yeni devlet başkanımız Majesteleri Kral III. Charles'a geçiyor" dedi.
Başbakan Truss, Kraliçe'nin ölümüyle Kral olan Prens Charles için 'Kral 3. Charles' unvanını kullandı. Truss açıklamasında 'İkinci Elizabeth' döneminin sonra erdiğini vurgulayarak "Çok Yaşa Kral" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.Kral 3. Charles ise annesinin ölümüyle ilgili yazılı yaptığı açıklamada "Sevgili Annem, Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır. Değerli bir hükümdarın ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz" ifadelerini kullandı. Büyük annesinin ölümüyle taht sırasında ikinci sırada olan Prens William, tahtın birinci sıradaki varisi olurken oğlu George ise ikinci sıradaki varis oldu.
Son Dakika › Dünya › Başbakan Truss açıklamasında 'Kral 3. Charles' unvanını kullandı - Son Dakika