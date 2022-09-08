Başbakan Truss açıklamasında 'Kral 3. Charles' unvanını kullandı

Hükümet kurma görevini Kraliçe 2. Elizabeth'ten kısa bir süre önce alan İngiltere Başbakanı Liz Truss, Kraliçe'nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Truss "Bugün Taç, bin yıldan fazla bir süredir olduğu gibi, yeni hükümdarımıza, yeni devlet başkanımız Majesteleri Kral III. Charles'a geçiyor" dedi.

Başbakan Truss, Kraliçe'nin ölümüyle Kral olan Prens Charles için 'Kral 3. Charles' unvanını kullandı. Truss açıklamasında 'İkinci Elizabeth' döneminin sonra erdiğini vurgulayarak "Çok Yaşa Kral" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.