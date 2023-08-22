Başkan Biden, Maui orman yangınından sağ kurtulanlarla dolu bir odada yaptığı konuşmada, yıllar önce kendi evinde bir yangın çıktığında itfaiyecilerin eşini kurtarmak için 'alevlerin içine girdiğini' söyledi - Son Dakika

Başkan Biden, Maui orman yangınından sağ kurtulanlarla dolu bir odada yaptığı konuşmada, yıllar önce kendi evinde bir yangın çıktığında itfaiyecilerin eşini kurtarmak için 'alevlerin içine girdiğini' söyledi

Başkan Biden, Maui orman yangınından sağ kurtulanlarla dolu bir odada yaptığı konuşmada, yıllar önce kendi evinde bir yangın çıktığında itfaiyecilerin eşini kurtarmak için \'alevlerin içine girdiğini\' söyledi
Son Güncelleme: 22.08.2023 14:47

Başkan Biden, 80 yaşındaki bir mutfak yangınına atıfta bulunarak, Maui orman yangınından sağ kurtulanlarla dolu bir odada yaptığı konuşmada, itfaiyecilerin eşini kurtarmak için 'alevlerin içine girdiğini' söyledi. Biden, Lahaina sakinlerine yangında tarihi kasabalarının yok olduğunu anlattı. Başkan, günün başlarında protestocular tarafından karşılandı ve küçük ev yangını sırasında yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Başkan Biden, Maui orman yangınından sağ kurtulanlarla dolu bir odada yaptığı konuşmada, yıllar önce kendi evinde bir yangın çıktığında itfaiyecilerin eşini kurtarmak için "alevlerin içine girdiğini" söyledi - uzun yıllardır olumsuz şekilde doğrulama yapılan bir hikayeyi tekrar anlatarak.

Joe Biden 114 kişinin ölümüne neden olan Hawaii yangınını kendi evinde çıkan mutfak yangınına benzetince büyük tepki çekti

80 yaşındaki başkan, Wilmington, Del. evinde 2004 yılında yaşanan küçük bir mutfak yangınına atıfta bulunarak, yerel itfaiye departmanının hızla söndürülen "önemsiz bir yangın" olarak nitelendirdiği olayı anlatarak izleyicileriyle ortak bir zeminde buluşmayı denedi.

Biden, Lahaina sakinlerine 8 Ağustos'ta en az 114 kişinin ölümüne neden olan yangında tarihi kasabalarının yok olduğunu anlattı.

Joe Biden 114 kişinin ölümüne neden olan Hawaii yangınını kendi evinde çıkan mutfak yangınına benzetince büyük tepki çekti

Biden şöyle devam etti; "Yıllar önce şimdi - 15 yıl önce - Washington'da 'Meet the Press' programı için oradaydım. Güneşli bir pazar günüydü ve evimizde dışında bulunan küçük bir gölde yıldırım düştü - gölde değil, büyük bir gölette,"

"Ve bir kabloya çarptı ve evimizin altındaki ısıtma kanallarına, klima kanallarına girdi. Uzun lafın kısası, neredeyse eşimi, 67 Corvette arabamı ve kedimi kaybediyordum."

Biden, yanıt veren itfaiyecilerin "eşimi ve ailemi kurtarmak için alevlerin içine girdiğini" ekledi. "Şaka değil."

Başkan, günün başlarında ona karşı "Eve git Joe" diye slogan atan ve önceki hafta artan ölüm sayısı hakkında sorulduğunda tekrar tekrar yorum yapmayı reddettiği için "Yorum yok" yazan pankartlar taşıyan birkaç düzine protestocu tarafından karşılandı.

Biden'ın küçük ev yangını sırasında yerel itfaiye şefi George Lamborn, Associated Press'e, "Neyse ki, oldukça erken müdahale ettik. Yangın 20 dakika içinde kontrol altına alındı," dedi.

AP, bunun "mutfakla sınırlı küçük bir yangın" olduğunu ve Jill Biden'ın acil servise bildirdiğini belirtti.

Haber ajansı, içeride sıkıştığı bildirilmeyen ve kimseye zarar gelmeyen "küçük bir yangını" rapor etmedi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Hawaii, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Başkan Biden, Maui orman yangınından sağ kurtulanlarla dolu bir odada yaptığı konuşmada, yıllar önce kendi evinde bir yangın çıktığında itfaiyecilerin eşini kurtarmak için 'alevlerin içine girdiğini' söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Biden, Maui orman yangınından sağ kurtulanlarla dolu bir odada yaptığı konuşmada, yıllar önce kendi evinde bir yangın çıktığında itfaiyecilerin eşini kurtarmak için 'alevlerin içine girdiğini' söyledi - Son Dakika
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