Eğlencenin zirve yaptığı festivalde korkunç anlar! Üzerinde dans edilen otobüs durağının çökmesi sonrası altta kalanlar ezildi - Son Dakika
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Eğlencenin zirve yaptığı festivalde korkunç anlar! Üzerinde dans edilen otobüs durağının çökmesi sonrası altta kalanlar ezildi

29.08.2022 11:29

Londra'da Notting Hill Karnavalı sırasında, bir grup otobüs durağının üzerine çıkarak eğlencesine devam etti. Dans edilen otobüs durağının tavanının çökmesi üzerine eğlenen insanlar bir anda yere yığılırken durağın altından geçenler de ezildi. Yaşanan olayda 2 kişi yaralanırken o anlar kameraya da yansıdı.

Batı Londra'nın Ladbroke Grove'daki Kensal House otobüs durağında, korkutan anlar yaşandı. Notting Hill Karnavalı sırasında, bir grup insan dans etmek için otobüs durağının tepesine çıktı.

YOLCULAR DURAĞIN ALTINDA EZİLDİ

Otobüs durağının tepesinde çılgınca dans eden grup, otobüs durağının çatısının bükülmesiyle yere yığıldı. Tam o sırada durağın altından geçen vatandaşlar ezildi. Otobüs durağının düşmesiyle altında kalan vatandaşlar nefes nefese kalarak yardım çığlıkları atmaya başladı.

Festivalde otobüs durağının üstünde dans eden grup durağın çökmesiyle yere yığıldı

İKİ KİŞİ YARALANDI

Öte yandan festivale katılan binlerce kişi, yaşanan kaza nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Bölgede kısa süreli bir panik yaşandı. Kaza nedeniyle iki kişi hafif yaralandığı belirtildi.

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