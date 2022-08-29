Batı Londra'nın Ladbroke Grove'daki Kensal House otobüs durağında, korkutan anlar yaşandı. Notting Hill Karnavalı sırasında, bir grup insan dans etmek için otobüs durağının tepesine çıktı.
Otobüs durağının tepesinde çılgınca dans eden grup, otobüs durağının çatısının bükülmesiyle yere yığıldı. Tam o sırada durağın altından geçen vatandaşlar ezildi. Otobüs durağının düşmesiyle altında kalan vatandaşlar nefes nefese kalarak yardım çığlıkları atmaya başladı.
Öte yandan festivale katılan binlerce kişi, yaşanan kaza nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Bölgede kısa süreli bir panik yaşandı. Kaza nedeniyle iki kişi hafif yaralandığı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Eğlencenin zirve yaptığı festivalde korkunç anlar! Üzerinde dans edilen otobüs durağının çökmesi sonrası altta kalanlar ezildi - Son Dakika