Bavyera Türk-Alman Hekimler Cemiyeti 22. yıl dönümünü Nürnberg\'de kutladı

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Bavyera Türk-Alman Tabipler Birliği, Nürnberg'de düzenlenen Hekimler Balosu ile 22. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Gecede Türk-Alman dostluğu, sağlık alanında iş birliği ve kültürler arası dayanışmanın önemi vurgulandı.

Bavyera Türk-Alman Hekimler Cemiyeti (DTM Bayern), 22. kuruluş yıl dönümünü Nürnberg'de düzenlenen Hekimler Balosu ile kutladı. Arvena Park Hotel'de gerçekleştirilen geceye siyasetçiler, hekimler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Etkinlikte Türk-Alman dostluğu, sağlık alanında iş birliği ve kültürler arası diyalog mesajları öne çıktı.

DTM Bayern Başkanı Doç. Dr. Reşit Demir, gecede yaptığı konuşmada, 2004 yılında kurulan cemiyetin temel amacının insanları köken, milliyet ve unvan ayrımı gözetmeden bir araya getirmek olduğunu belirtti. Bilimsel toplantılar, tıbbi etkinlikler ve sosyal buluşmalarla iki toplum arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Demir, genç hekimlerin ve tıp öğrencilerinin de cemiyet faaliyetlerine katılımını önemsediklerini söyledi.

Nürnberg'de büyüdüğünü ve yaşamını burada sürdürdüğünü belirten Demir, farklı kültürlere açık olmanın ve insanın kendi köklerini unutmadan yaşadığı topluma ait olabilmesinin önemine dikkat çekti. Cerrahlık mesleğinden örnek veren Demir, yaraların iyileşmesi için yalnızca dikiş atmanın yeterli olmadığını, dokuların kendiliğinden kaynaşması gerektiğini belirterek, insanlar arasındaki gerçek yakınlaşmanın da karşılıklı anlayış, samimiyet ve çabayla mümkün olduğunu vurguladı.

Cemiyetin Onursal Başkanı Dr. İsmail Baloğlu ise DTM'nin Türk ve Alman hekimlerin tanışması, bütünleşmesi ve mesleki dayanışmayı geliştirmesi amacıyla kurulduğunu söyledi. Tıp kongreleri ve bilimsel etkinliklerle sağlık alanındaki sorunların azaltılmasını hedeflediklerini belirten Baloğlu, bu buluşmaların Türk-Alman ilişkilerinin güçlenmesine de katkı sağladığını ifade etti.

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König de hekimlerin mesleki başarılarıyla topluma örnek olduğunu belirterek, Türk ve Alman toplumlarının yakınlaşmasında önemli rol oynadıklarını dile getirdi. Almanya'da farklı meslek alanlarında Türk kökenli insanların artan varlığına dikkat çeken König, önyargıların aşılması ve insanların birbirini toplumun bir parçası olarak görmesi gerektiğini söyledi. Sağlık hizmetlerinin ve hekimlerin şehir için büyük bir zenginlik olduğunu vurgulayan König, dayanışmanın önemine işaret etti.

Konsolos Mete Gönül ise Türkiye'nin bölgedeki temsilcileri olarak Kuzey Bavyara'da görev yapan hekimler, bilim insanları ve tüm sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu kıymetli emeklerini taktirle karşıladıklarını belirtti. Gönül, "Birliğin çeyrek asra yaklaşan bu emeği yalnızca mesleki ve bilimsel bir dayanışmayla sınırlı kalmamış hekimleriyle hastalar arasında güvene dayalı çok değerli bir iletişim köprüsü kurmuştur. Birlik yirmi iki yıldır Bavyara'da hem tıp alanındaki mükemmelliğin hem de Türk-Alman dostluğunun en güçlü temsilcilerinden biri olmuştur" dedi.

Türk-Alman iş gücü anlaşmasının 65 yıllık geçmişine de değinen Gönül, "Bugün geriye dönüp baktığımızda aslında çok daha büyük bir resmi Türk-Alman iş gücü anlaşmasının 65 yıllık köprü geçmişini de görüyoruz. Bir zamanlar büyük bir cesaretle fedakarlık ve umutla Almanya'ya gelen ilk nesil misafir işçilerimizle başlayan bu yolculuk bugün ilham verici dev bir başarı hikayesine dönüşmüş durumda dedi.